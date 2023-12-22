تراند اليوم : طريقة عمل الدجاج المشوي بالتيرياكي صوص بطعم مميز ومكونات سهلة

الرياض - أميرة القحطاني - يمكنك اليوم تحضير وضفة شهية من الوصفات المختلفة على مائدة الطعام باستخدام الدجاج حيث يمكنك اتباع طريقة عمل الدجاج المشوي بالتيرياكي صوص لتقديمها على السفرة والاستمتاع بمذاق لا يقاوم، نشرح في السطور التالية طريقة العمل والمكونات المستخدمة بالمقادير الصحيحة. طريقة عمل الدجاج المشوي بالتيرياكي صوص لعمل الوصفة تحتاجين إلى المكونات التالية: نصف كيلو من صدور الدجاج المخلية والمقطعة إلى مكعبات.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

حبة من الفلفل الرومي الأحمر مقطعة إلى شرائح.

ربع كوب من الفاصوليا الخضراء مقطعة إلى أنصاف.

حبة من الجزر.

ربع كوب من البروكلي.

2 ملعقة كبيرة من العسل.

2 ملعقة كبيرة صويا صوص.

2 ملعقة كبيرة زنجبيل مفروم. طريقة التحضير يتم تحضير صوص التيرياكي من خلال وضع في إناء صغير الحجم كل من العسل والصويا صوص والزنجبيل يتم المزج معًا على النار الهادئة مع الاستمرار في التقليب.

ثم يتم تشويح على النار الجزر ثم يتم تشويح البروكلي ثم يتم تشويح الفاصوليا الخضراء، ثم قم بتشويح الفلفل، بحيث يتم تشويح كل نوع خضار على حدة، ويتم رفع الخضار ويترك جانبت.

في نفس الإناء ضع الدجاج والثوم وأضف الملح والفلفل الأسود.

ثم أضف الخضار عند تمام نضج الدجاج، وأضف صوص التيرياكي، ويتم التقليب لمدة دقيقة، ثم ارفعه من على النار.

يقدم مع الأرز الأبيض ويقدم وبالهناء والشفاء. طريقة الدجاج التيرياكي المشوي لعمل الدجاج التيرياكي المشوي على الطريقة اليابانية تحتاجين للمقادير التالية: 10 قطع من الدجاج المخلي من العظم.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

فص من الثوم المفروم.

ربع كوب من الخل.

نصف كوب صويا صوص.

نصف كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الماء البارد.

ملعقة صغيرة من النشا. طريقة الإعداد اخلط النشا والماء البارد معًا، ثم أضف الصويا صوص والسكر والخل والثوم والزنجبيل والفلفل الأسود ويتم التقليب جيدًا حتى تمازج الخليط، ويترك حتى يبدأ في الغليان على النار، مع التقليب حتى الحصول على المزيج الكثيف القوام.

ضع قطع الدجاج في صينية الفرن ويتم دهن قطع الدجاج بالصوص السابق تحضيره، ثم يدخل الفرن الساخن في درجة حرارة 220 مئوية، ويترك مدة نصف ساعة مع التقليب على كل الجهات.

احرص على دهن قطع الدجاج أثناء الشوي كل 10 دقائق، وعند النضج يخرج من الفرن ويقدم مع الخضار المشوي أو السلطة وبالهناء والشفاء

كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : طريقة عمل الدجاج المشوي بالتيرياكي صوص بطعم مميز ومكونات سهلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.