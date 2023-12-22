تراند اليوم : النعناع.. فوائد صحية مذهلة تقلل التوتر والاكتئاب ويقوي المناعة

الرياض - أميرة القحطاني - النعناع هو عشب عطري ذو فوائد عديدة لصحة الإنسان، حيث استخدم منذ القدم في علاج العديد من مشاكل الجهاز الهضمي، كما تم استخدامه كمهدئ، بالإضافة إلى العديد من الاستخدامات الأخرى نظرا لخصائصه الطبية العديدة، وفي هذا المقال نتعرف على بعض اهم فوائده لصحتك.

الفوائد الصحية للنعناع

تشمل بعض الفوائد الصحية للنعناع ما يلي:

تحسين الهضم

يساعد النعناع على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي، مما يساعد على تخفيف الانتفاخ والغازات وعسر الهضم، كما يعمل النعناع كمهدئ لآلام المغص وتقلصات المعدة، ويساعد في علاج حالات مثل متلازمة القولون العصبي، وعسر الهضم، كما يستخدم كفاتح للشهية.

تخفيف الغثيان والقيء

يساعد النعناع على تخفيف الغثيان والقيء الناجمين عن دوار الحركة أو الحمل أو العلاج الكيميائي، حيث ينشط الأنزيمات اللازمة لعملية الهضم ويقضي على الغثيان.

تخفيف الصداع

قد يساعد النعناع في تخفيف الصداع النصفي والصداع الناتج عن التوتر.

تحسين التنفس

يحتوي النعناع على مضاد قوى للأكسدة ومضاد للالتهابات يسمى حمض الروزمارينيك، الذي يساعد في منع المركبات المسببة للحساسية، كما انه يساعد على فتح الشعب الهوائية، مما يساعد على تخفيف أعراض التهاب الشعب الهوائية ونزلات البرد، ويساعد في علاج احتقان الأنف.

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تعزيز صحة الفم

يساعد النعناع على إبقاء الفم نظيفًا ومنع رائحة الفم الكريهة، نظرا لخصائصه المضادة للبكتيريا، فهو يساعد في تخفيف التهاب اللثة والتهاب الفم.

تقليل التوتر والاكتئاب

يساعد النعناع على استرخاء الجسم والعقل، وتخليصه من الإجهاد ويساعد على إفراز هرمون السيروتونين هرمون السعادة، وتنظيم هرمون التوتر الكورتيزول، مما قد يساعد في تقليل التوتر والاكتئاب.