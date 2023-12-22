تراند اليوم : السحلب أفضل مشروب فى الشتاء يقوي مناعتك ويحافظ على جهازك الهضمي

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الرياض - أميرة القحطاني - فصل الشتاء قد بدأ ويشعر الأشخاص بالبرد ويحتاج إلى تناول المشروبات والأطعمة الساخنة التي تشعر بالدفء في تلك هذه الأيام الباردة، ومن أكثر المشروبات المفضلة لدي الأشخاص في هذه الأيام هي تناول مشروب السحلب، وسوف نتعرف على فوائده في فصل الشتاء.
مشروب السحلب
يعد السحلب أحدي المشروبات الساخنة التي يفضلها الكثير لتناولها في الشتاء، حيث أنه يمد الجسم بالحرارة لذلك يشعر بالدفء، كما أنه يزيد من نشاط وحيوية الشخص لذا يقلل من الشعور بالبرودة.
كما أن السحلب يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للصحة العامة ومن أهمها (الكالسيوم وفيتامين د وفيتامين ب وحمض الفوليك) والكثير من العناصر المختلفة الأخري، وذلك لأن السحلب مكون من اللبن والمكسرات والنشا ولهذا فأنه أفضل مشروبات الشتاء.
فوائد السحلب
- أكد العديد من خبراء التغذية أن مشروب السحلب من المشروبات التي تهدي مشكلات المعدة وخاصة الذين يعانون من قرح أو التهابات في المعدة.
- كما أنه مفيد للأشخاص الذي لديهم اضطرابات بالجهاز الهضمي وهذا لأنه غني بالحليب وعند تناول السحلب يساعد في تحسين عملية الهضم وحركة الأمعاء.
- عند تناول الأطفال مشروب السحلب فأنه مفيد للغاية خاصة المصابون بالإسهال فأنه من أفضل العلاجات لهذا.
- أن مشروب السحلب يقوى جهاز المناعة لأنه يحتوي بالعديد من العناصر الغذائية التي تساعد على هذا،
- كما أنه مشروب جيد لحل مشاكل العظام وخاصة المصابين بهشاشة العظام وضعف الأسنان لأنه يحتوي على الكالسيوم بنسبة كبيرة.
- ومن أهم فوائد مشروب السحلب الذي أكدها الخبراء أنه ينشط الدورة الدموية لأنه يشعر بالدفء، كما أنه يضبط ضغط الدم بشكل كبير، ويزيد من تدفق الدم الداخل مع الاكسجين إلى الجسم، لذلك يتنصح بتناوله في فصل الشتاء.
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