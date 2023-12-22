تراند اليوم : السحلب أفضل مشروب فى الشتاء يقوي مناعتك ويحافظ على جهازك الهضمي

الرياض - أميرة القحطاني - فصل الشتاء قد بدأ ويشعر الأشخاص بالبرد ويحتاج إلى تناول المشروبات والأطعمة الساخنة التي تشعر بالدفء في تلك هذه الأيام الباردة، ومن أكثر المشروبات المفضلة لدي الأشخاص في هذه الأيام هي تناول مشروب السحلب، وسوف نتعرف على فوائده في فصل الشتاء.

مشروب السحلب

يعد السحلب أحدي المشروبات الساخنة التي يفضلها الكثير لتناولها في الشتاء، حيث أنه يمد الجسم بالحرارة لذلك يشعر بالدفء، كما أنه يزيد من نشاط وحيوية الشخص لذا يقلل من الشعور بالبرودة.

كما أن السحلب يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للصحة العامة ومن أهمها (الكالسيوم وفيتامين د وفيتامين ب وحمض الفوليك) والكثير من العناصر المختلفة الأخري، وذلك لأن السحلب مكون من اللبن والمكسرات والنشا ولهذا فأنه أفضل مشروبات الشتاء.

فوائد السحلب

أكد العديد من خبراء التغذية أن مشروب السحلب من المشروبات التي تهدي مشكلات المعدة وخاصة الذين يعانون من قرح أو التهابات في المعدة.