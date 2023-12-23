تراند اليوم : بجانب التنحيف.. ما هي فوائد البابونج المغلي للمعدة والقولون

الرياض - أميرة القحطاني - تريد معرفة ما هي فوائد البابونج المغلي للجسم؟ حيث تعد زهرة البابونج من أكثر الأعشاب استخدامًا بين الناس، وذلك لما تتمتع به من فوائد رائعة وفعالة سواء للجسم أو للحالة النفسية، ويجب معرفة ما هي فوائد البابونج المغلي لاستخدامه لعلاج الكثير من الأعراض والآلام التي تصيب الجهاز الهضمي والعصبي.

ما هي فوائد البابونج المغلي

يسمى شاي البابونج بالكاموميل ومعروف عنه أنه يعالج بعض أنواع الأعراض التي تصيب الجهاز الهضمي والعصبي، كما أن مذاقه رائع وشهي يمكن شربه مغلي أو استخدامه على الطعام مباشرةً، وفيما يلي فوائد شربه مغلي:

غني بمضادات الأكسدة التي تعمل بمثابة مطهر ومضاد للبكتيريا والالتهابات.

شاي البابونج المغلي غني بالفيتامينات والمعادن المفيدة منها البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم.

يقلل من اضطرابات القلق والتوتر ويحسن الحالة المزاجية.

تهدئة تقلصات البطن وعلاج مغص الدورة الشهرية.

يخفف أعراض نزلات البرد من خلال استنشاق بخار البابونج المغلي.

مفيد لمرضى السكر حيث ينظم مستوى السكر في الدم.

شربه قبل النوم يعالج الأرق ويساعد على الاسترخاء والنوم بعمق.

فوائد البابونج للتنحيف

يحتوي شاي البابونج المخمر على 2 سعر حراري، وبرغم فوائده العديدة لصحة الجسم والبشرة إلا أنه لا يحتوي على مادة معينة تساعد على خسارة الوزن، ولكن يمكن إدخاله باعتدال في النظام الغذائي، وذلك لتنظيم حركة الأمعاء وتخفيف غازات البطن، وأيضًا يمكن استبدال المشروبات عالية السعرات الحرارية بالبابونج المغلي.

فوائد البابونج للمعدة والقولون

يتميز شاي البابونج بمضادات الأكسدة التي تقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض، كما أنه يعالج الكثير من الأعراض، وخصوصًا التي تتعلق بألم المعدة والقولون، وفيما يلي فوائده للجهاز الهضمي:

تحسين عملية الهضم.

مضاد طبيعي لالتهابات المعدة وهو ما يعالج الإسهال.

يعالج أعراض القولون العصبي من خلال تهدئة تهيج المعدة وتخفيف الغازات.

يمنع نمو البكتيريا في المعدة.

أضرار البابونج

أضرار البابونج أقل بكثير من فوائده، ويجب التنويه على عدم تناوله للمرأة الحامل وخصوصًا في الشهور الأولى، وينصح الأطباء بعدم الإفراط فيه، وفيما يلي بعض أضراره:

الشعور بالغثيان والرغبة في التقيؤ.

يتفاعل مع بعض أنواع الأدوية.

قد يسبب حساسية في الجلد.

يجب معرفة ما هي فوائد البابونج المغلي خصوصًا لصحة الجهاز الهضمي وعلاج بعض الأعراض مثل ألم المعدة، كما يعمل على تحسين الحالة المزاجية والقضاء على الأرق.