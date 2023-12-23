- 1/3
- 2/3
- 3/3
الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة كبرى في مجال الشحن والتوكيلات التجارية من خلال وزارة الشباب والرياضة عن طرح وظائف خالية برواتب مجزية تصل إلى 12000 جنية، للعمل في جميع محافظات الجمهورية، ولا يشترط مؤهل، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف كالتالي:
الوظائف المطلوبة
- مطلوب سائقين درجة أولى “تريلات”.
الشروط والمزايا
أوضحت الشركة انه لا يشترط مؤهل، وان لا يزيد السن عن 50 سنة، وتقدم الشركة رواتب تنافسية تصل إلى 12000 جنية، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية.
وظائف أخرى: –
للتقديم على الوظائف
للراغبين في الالتحاق بالوظائف المطلوبة يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “مطلوب سائقين” وللاستفسار يرجى الاتصال على الشركة واتس آب: 01275181875 – 01069499909
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : مطلوب سائقين للعمل فورا براتب 12000 جنيه ولا يشترط مؤهل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.