تراند اليوم : مطلوب سائقين للعمل فورا براتب 12000 جنيه ولا يشترط مؤهل

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة كبرى في مجال الشحن والتوكيلات التجارية من خلال وزارة الشباب والرياضة عن طرح وظائف خالية برواتب مجزية تصل إلى 12000 جنية، للعمل في جميع محافظات الجمهورية، ولا يشترط مؤهل، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف كالتالي:

الوظائف المطلوبة

مطلوب سائقين درجة أولى “تريلات”.

الشروط والمزايا

أوضحت الشركة انه لا يشترط مؤهل، وان لا يزيد السن عن 50 سنة، وتقدم الشركة رواتب تنافسية تصل إلى 12000 جنية، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية.

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للتقديم على الوظائف

للراغبين في الالتحاق بالوظائف المطلوبة يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “مطلوب سائقين” وللاستفسار يرجى الاتصال على الشركة واتس آب: 01275181875 – 01069499909