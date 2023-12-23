تراند اليوم : هل تحب الأفوكادو؟ غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة ولكن هناك من يجب أن يتجنبها

الرياض - أميرة القحطاني - الأفوكادو هي فاكهة غنية بالمغذيات والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم، كما أنها مصدر للكربهويدرات والبروتين والبوتاسيوم والألياف وفيتامينات B – E C، فهي تساعد على تحسين البصر وتحافظ على صحة القلب والجهاز الهضمي، ولكن على الرغم من جميع هذه الفوائد إلا انه ليس بالضرورة أن تكون مناسبة للجميع، حيث ينصح الأطباء بعض الفئات بضرورة تجنب تناول فاكهة الافوكادو، ونستعرض الآن اهم فوائد الافوكادو وبعض الفئات التي يجب أن تحد من تناول الأفوكادو أو تستشير طبيبها قبل ذلك:

فوائد الأفوكادو

الأفوكادو هي فاكهة غنية بالمغذيات والفوائد الصحية للجسم والبشرة، بعض الفوائد الصحية للأفوكادو هي:

تحسين صحة القلب والشرايين، حيث تحتوي على دهون غير مشبعة وأحادية تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم.

مكافحة السرطان: لأنها تحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل البيتا كاروتين وفيتامين هـ وج، التي تمنع نمو الخلايا السرطانية وتطورها.

ترطيب البشرة ومنع التجاعيد: الأفوكادو يحتوي على فيتامين هـ ودهون صحية تساعد على إعطاء البشرة النضارة والحماية من أشعة الشمس فوق البنفسجية.

زيادة أو إنقاص الوزن حسب كمية التناول: حيث يحتوي على سعرات حرارية وألياف غذائية تساعد على زيادة الإحساس بالشبع والتحكم في شهية الطعام.

دعم صحة الحامل والجنين: لأن الأفوكادو تحتوي على حمض الفوليك والبوتاسيوم والفولات، التي تساعد على نمو الأنسجة والخلايا وصحة العظام.

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الفئات التي يجب أن تتجنب تناول الأفوكادو

الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الأفوكادو أو مشتقاتها، مثل زيت الأفوكادو أو المستحضرات التجميلية التي تحتوي عليه، فقد يسبب تناول الأفوكادو لهؤلاء ردود فعل تحسسية متفاوتة الشدة، مثل طفح جلدي، أو انتفاخ في الشفاه والوجه، أو صعوبة في التنفس.

الذين يتناولون بعض الأدوية التي قد تتفاعل مع الأفوكادو أو مكوناتها، مثل مضادات الاكتئاب أو مضادات التخثر أو مضادات الالتهاب، لذلك، يجب على هؤلاء استشارة طبيبهم قبل إضافة الأفوكادو إلى نظامهم الغذائي.

الأشخاص الذين يرغبون في خسارة الوزن أو المحافظة على وزنهم، فالأفوكادو تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون، مما يجعلها قد تساهم في زيادة السعرات الحرارية الإجمالية للشخص، لذلك، يجب على هؤلاء تحديد كمية معقولة من تناول الأفوكادو، وعدم إضافتها إلى أطعمة دسمة أخرى.

مرضى الكبد حيث يحتوي الافوكادو على نسبة عالية من الكولاجين الذي قد يضر بخلايا الكبد، إذا لم يتم هضمه جيدا، لذا يجب على مرض الكبد الحد من تناول الافوكادو.

الأمهات المرضعات حيث يؤثر الافوكادو على انخفاض إنتاج الحليب للأمهات المرضعات، لذلك ينصح الأطباء بضرورة تجنب تناول الافوكادو.