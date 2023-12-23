تراند اليوم : هل القهوة الخضراء هي معجزة فقدان الوزن التي طالما انتظرناها؟ خبير تغذية يوضح

الرياض - أميرة القحطاني - حان الوقت لمعرفة ما إذا كانت الضجة حول القهوة الخضراء وخصائصها في إنقاص الوزن لها أي حقيقة أم لا، هذه القهوة ، والتي تعتبر بطريقة ما النسخة الأفضل من مسحوق القهوة العادي المشتق من حبوب البن المحمصة التي نستخدمها لصنع فنجان القهوة اليومي، “خضرة” هذه الحبوب أو ببساطة عدم المعالجة التي تمر بها، برزت كبطل لإنقاص الوزن، متغلبة على القهوة السوداء المصنوعة من نظيرتها المحمصة، ولكن، هل هذه القهوة فعّالة حقاً لإنقاص الوزن؟

القهوة الخضراء ودورها في إنقاص الوزن

لقد أمضينا حياتنا تقريبًا في استخدام القهوة المحمصة لإيقاظنا وبدء يومنا في الصباح، وللتخلص من الكسل في منتصف اليوم، ولتحضير مشروب صيفي منعش، ولمعلوماتك، يوجد مادة كيميائية معروفة بحمض الكلوروجينيك في القهوة بشكل طبيعي، وعندما تقوم بتحميص حبوب البن الخام (القهوة الخضراء) ، تميل هذه المادة الكيميائية إلى التدمير.

يقول أفني كول، خبير التغذية ومدرب الصحة ومؤسس عيادة NutriActivania في دلهي: “إن تحميص حبوب البن الخضراء يزيل معظم العنصر النشط، وهو حمض الكلوروجينيك، الموجود فيها”، وبالتالي، تحتوي الحبوب الخضراء للقهوة على كمية أعلى من حمض الكلوروجينيك الذي يعمل كمضاد للأكسدة، فهي تساعد في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، وتساعد على فقدان الوزن، وتحافظ على مستويات السكر في الدم في الجسم.

وهذا يعني أن فوائد القهوة الخضراء تكرر إلى حد كبير الفوائد المثبتة علميًا لقهوتك العادية، يتضمن ذلك تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك، والحد من شهيتك، وتنشيط آلية حرق الدهون في الجسم، ومساعدة جسمك على التخلص من السموم.

ومع ذلك، مع خصائصها القوية التي لا تزال سليمة في شكلها الخام، تميل القهوة الخضراء إلى أن تكون أكثر فعالية في المساعدة على فقدان الوزن، أو هكذا تقول دراسة نشرت في المجلة الهندية للبحوث المبتكرة والتنمية (IJIRD).

كيف يجب أن تستهلك القهوة الخضراء؟



الآن بعد أن حصلت على إجابتك وقررت استبدال مسحوق القهوة العادي بالقهوة الخضراء، عليك أن تعرف كيفية تحقيق أقصى استفادة من هذه الخامة.

“من الناحية المثالية، يجب أن تتناول هذه القهوة بعد وجبات الطعام، لأنه بعد تناول الطعام، ترتفع مستويات السكر في الدم عادة بسبب استهلاك الكربوهيدرات والبروتينات، فيقترح كاول أن شرب القهوة الخضراء يمكن أن ينظم نسبة السكر في الدم.

ويضيف كاول: أن “الجرعة المناسبة بالضبط من القهوة الخضراء تعتمد على عوامل مختلفة مثل عمر الشخص وصحته وحالات أخرى، وأنه في الوقت الحالي لا توجد معلومات علمية لتحديدها على هذا النحو”، ومن ثم، فإن التجريب المعقول يمكن أن يكون أفضل رهان ، فابدأ بكوب واحد يوميًا، ويفضل بعد الإفطار أو الغداء وانظر كيف يتفاعل جسمك، إذا كنت بخير وترغب في تناول كوب آخر، فحاول إضافته عندما تشعر بالخمول أثناء النهار، ولكن تأكد من عدم تناول القهوة الخضراء أو أي قهوة قبل 3-4 ساعات من موعد نومك إذا كنت تريد حقًا النوم جيدًا.

احذر من هذه الآثار الجانبية



يحذر كاول من الآثار الجانبية المحتملة للقهوة الخضراء مثل الصداع، واضطراب المعدة، والأرق، والقلق، وبالتالي، إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض بعد تناول هذه القهوة، فاعلم أنها ليست فنجان قهوتك، وابتعد عنها.