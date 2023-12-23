تراند اليوم : شروط مسابقة الأم المثالية 2024 والموعد النهائي للتقديم

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، فتح باب التسجيل في مسابقة الأم المثالية 2024، يوم الثلاثاء 19 ديسمبر الجاري، على أن تستمر إجراءات استقبال الطلبات لمدة شهر على مستوى محافظات الجمهورية.

شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية 2024

حددت وزارة التضامن، في بيان سابق لها شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية 2024، والتي تمثلت في الآتي:

أن يكون سن الأم 50 عامًا فأكثر.

أن يكون جميع أبنائها حاصلين على مؤهلات عُليا أو السنة الأخيرة بالكليات.

أو يكون أحد الأبناء حاصل على مؤهل متوسط ومتميز في أي مهنة، باستثناء الأبناء ذوي الإعاقات الذهنية.

ألا يزيد عدد أبناء الأم المثالية عن 3 أبناء باستثناء المحافظات الحدودية (من شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسي مطروح والبحر الأحمر وأسوان) 5 أبناء.

أن تكون الأم المثالية لها قصة عطاء.

أن تكون الأم المثالية ملمة بالقراءة والكتابة على الأقل.

شروط مسابقة الأم المثالية للكافلة

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، شروط الاشتراك في مسابقة الأم المثالية 2024 لمن تكفل أيتام أو كريمي النسب مع أبنائها أو بدونهم، أو زوجة الأب، أو الأم الكافلة لم تتزوج من قبل، أو العمة أو الخالة أو الجدة، وهي كالتالي:

أن تكون الأم الكافلة حرصت على حصول الأبناء المكفولين على مؤهل تعليمي جامعي.

أن تكون وفرت المساواة للابن/ـة المكفول مع جميع أبنائها تعليميًا وصحيًا وفي المعاملة.

أن تكون غمرت الابن المكفول بالحنان والاهتمام بقدر مناسب ووفرت له حياة اجتماعية ونفسية سليمة.

فئات جائزة الأم المثالية في مصر

وحدد بيان وزارة التضامن أن جائزة الأم المثالية في مصر تضمن تكريم الأمهات اللاتي سيقع الاختيار عليهن ضمن الفئات الآتية:

أم مثالية لها قصة عطاء.

أم أحد شهداء القوات المسلحة.

أم أحد شهداء الشرطة.

أم لابن من ذوي الإعاقة.

أم كافلة لأحد الأيتام أو كريمي النسب.

أم أحد أبناء «قادرون باختلاف» الحاصلين على شهادة علمية ماجيستير أو دكتوراه أو بطولة دولية.

نموذج مشرف لأم من الحاصلات على مشروع تمكين اقتصادي.

أم متطوعة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

جائزة الأم المثالية 2024

تحصل الفائزة بلقب الأم المثالية على جائزة مالية، وشهادة تقدير، بالإضافة إلى تكريمها في احتفالية ضخمة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويذكر أن آخر موعد للتقديم في مسابقة الأم المثالية، يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024.