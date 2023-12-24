تراند اليوم : زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص اعتبارًا من هذا التاريخ.. أثر إيجابي على الاقتصاد والأفراد

الرياض - أميرة القحطاني - قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه، بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من مطلع العام المقبل، وسيستفيد من هذه الزيادة 25 مليون موظف بالقطاع الخاص.

ما تأثير رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

يرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، أن زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص ستؤدي إلى زيادة القوة الشرائية للمواطنين، ما سيساهم في انتعاش الأسواق والتخلص من الركود، كما ستؤثر إيجاباً في الاقتصاد وتحسن الحالة الاقتصادية لدى قطاع كبير من المواطنين.

وأضاف «البنا»، أن قرار زيادة العلاوة الدورية السنوية للقطاع الخاص إلى 200 جنيه، بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى، يمثل إضافة جيدة لأصحاب الدخل القليل، موضحًا أن الحد الأدنى للأجور شهد ارتفاعات متواصلة خلال عامين، إذ ارتفع من 2400 في يناير 2022 إلى 3500 بداية من 2024.

وتابع البنا، بأن رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص سيساهم في تحسين حركة البيع والشراء، كما سيسهم في تحسين الحالة الاجتماعية للفرد والمجتمع ككل.