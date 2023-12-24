تراند اليوم : إطلاق ساعة Haylou Watch الذكية من Honor لأول مرة مع شاشة AMOLED واتصال Bluetooth مقابل (60 دولارًا)

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت شركة Honor Smart Living رسميًا عن إطلاق Haylou Watch، وهي إضافة جديدة لمجموعة Honor’s Selection من الساعات الذكية ، عبر حسابها الخاص على موقع التدوينات الصيني Weibo ، ويبدو أن Haylou ، التي كانت في السابق علامة تجارية مستقلة وجزءًا من النظام البيئي لشركة Xiaomi، قد تعاونت مع Honor في هذا المنتج،و تستخدم هذه الساعة تطبيق Honor Health ويتم تسويقها وتوزيعها عبر قنوات Honor.

Haylou Watch

سعر ومواصفات ساعة Honor Haylou Watch

يبلغ سعر الساعة الذكية 449 يوانًا (63 دولارًا)، مع عرض تمهيدي خاص بقيمة 429 يوانًا (60 دولارًا)، وأما عن المواصفات الرئيسية للساعة فتشمل: