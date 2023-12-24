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الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت شركة Honor Smart Living رسميًا عن إطلاق Haylou Watch، وهي إضافة جديدة لمجموعة Honor’s Selection من الساعات الذكية ، عبر حسابها الخاص على موقع التدوينات الصيني Weibo ، ويبدو أن Haylou ، التي كانت في السابق علامة تجارية مستقلة وجزءًا من النظام البيئي لشركة Xiaomi، قد تعاونت مع Honor في هذا المنتج،و تستخدم هذه الساعة تطبيق Honor Health ويتم تسويقها وتوزيعها عبر قنوات Honor.
Haylou Watch
سعر ومواصفات ساعة Honor Haylou Watch
يبلغ سعر الساعة الذكية 449 يوانًا (63 دولارًا)، مع عرض تمهيدي خاص بقيمة 429 يوانًا (60 دولارًا)، وأما عن المواصفات الرئيسية للساعة فتشمل:
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : إطلاق ساعة Haylou Watch الذكية من Honor لأول مرة مع شاشة AMOLED واتصال Bluetooth مقابل (60 دولارًا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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