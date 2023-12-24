تراند اليوم : شروط التسجيل في سكنات عدل 2024 وموعد وخطوات التقديم الجزائر

الرياض - أميرة القحطاني - شروط التسجيل في سكنات عدل 2024، وموعد وخطوات التقديم الجزائر تعتبر من إحدى المشروعات السكنية التي تم تقديمها في الجزائر وذلك لتوفير سكن مناسب وبسعر بسيط في متناول المواطن محدودي الدخل، حيث ينص هذا المشروع الي هدف عظيم الا وهو تحقيق العدالة الاجتماعية وكثرة الفرص للحصول علي مسكن وتحسين ظروف المعيشة وتوفير بيئة سكنية ثابتة للمواطن المحدود الدخل لذلك في هذا المقال سوف نتناول التعرف علي شروط التسجيل في سكنات عدل 2024 وموعد وخطوات التقديم الجزائر.

شروط التسجيل في سكنات عدل 2024

سكنات عدل هي مبادرة دعم سكني للمواطنين من قبل الحكومة داخل اراضي دولة الجزائر العربية لتوفير وحدات سكنية وتيسير الامور ولكن للتقديم و الحصول علي مسكن هناك عدة شروط قامت الجهات المختصة بوضعها يجب ان تتوفر للحصول علي المسكن حيث كانت تلك الشروط كما يلي:

يجب علي الزوج او الزوجة عدم الاستفادة او اي مساعدة مادية من الحكومة للبناء او الحصول علي وحدة.

يشترط علي المتقدم او المتقدمة ان يحتوي الدخل الشهري الي اربعة وعشرون الف دينار حتي مائة وثمانية الف دينار جزائري فقط لا غير.

المتقدم يلزم عدم تملكه اي قطعة ارض للبناء او مسكن خاص به، وإليكم رابط

موعد التقديم في مشروع سكنات عدل الجزائر 2023

أكدت مصادر موثوق فيها من قبل بوزارة السكن والعمران الجزائرية بشأن فتح باب التقديم في سكنات عدل التي تهدف في الحصول علي سكن مناسب وبسعر مناسب داخل اراضي الجزائر حيث اعلنت ان باب التقديم من المقرر سوف يتم فتحه في يوم عيد الثورة الذي يوافق الاول من شهر نوفمبر ويتم توزيع العديد من الحصص السكنية في مختلف جميع المناطق داخل نطاق دولة الجزائر بأكملها.

رابط التسجيل في سكنات عدل 2024

هناك رابط الكتروني خاص بمنصة سكنات عدل الجزائرية قد تم اتاحته علي شبكات الانترنت وذلك لتسهيل وتيسير كافة الامور علي جميع المواطنين الذين يرغبوا في التقديم للحصول علي سكن مستمر لهم مدي الحياة حيث كان ذلك الرابط الرسمي الخاص بسكنات عدل الذي يتم الدخول عليه لتسجيل والتقديم وهو تلك الرابط inscription.aadl.dz موقع الوزارة.

خطوات التسجيل في سكنات عدل الجزائر

هناك خطوات يمكن اتباعها حتي يتم التسجيل بنجاح في مشروع سكنات عدل حيث تكون هذه الخطوات علي النحو التالي:

البداية يتم الحصول علي استمارة تقديم.

بعدها يتم الدخول علي رابط التسجيل وذلك من خلال القيام بالنقر علي هذا inscription.aadl.dz.

القيام بتدوين جميع البيانات المطروحة علي المتقدم بجانب احضار كافة المستندات المطلوب تقديمها.

المستندات التي يتم تقديمها هي رقم الهوية الشخصية، شهادة الزواج، شهادة الميلاد، مفردات مرتب للدخل ان وجد، واثباتات للحالة الاجتماعية والمهنية.

بعدها يتم دفع رسوم التسجيل وذلك حسب المبلغ المطلوب التي تحدده الجهة الحكومية المتخصصة.

ثم يتم مراجعة الاستمارة والمستندات المرفقة واثبات دفع رسوم التسجيل والتأكد من صحة كل ذلك.

لذلك يتم الانتظار حتي تعرف الرد بالموافقة في حالة انطباق الشروط.

بعدها يتم ابلاغ المواطنين بموعد ومكان الاختيار للذين تم الموافقة بالقبول في سكنات عدل.

يتوجب في الموعد المحدد الحضور واختيار الوحدة السكنية المناسبة ويتم توقيع العقد في الحال بين المتقدم والجهة الحكومية المختصة في سكنات عدل.

أهم ضوابط الحصول على سكنات عدل

لم تسمح الحكومة الجزائرية لاي جنسية أخري الحصول أو التسجيل في سكنات عدل 3، فيما اشترطت على الأزواج عدم زيادتها على 24 ألف دينار فضلا عن عدم امتلاك وحدات سكنية للزوج والزوجة، في الوقت ذاته سمحت الحكومة بتقديم العزاب للحصول على الدعم السكني في سكنات عدل، وليس الأمر مقتصر على الأزواج فقط.

وصلنا معكم لختام شرح شروط التسجيل في سكنات عدل 2024 وموعد وخطوات التقديم الجزائر.