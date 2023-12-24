تراند اليوم : القرنفل هو الحل الأمثل لعلاج تساقط الشعر.. فكيف ذلك؟

الرياض - أميرة القحطاني - القرنفل من أهم الوصفات الطبيعية التي تساعد في علاج الكثير من الأمراض ومن أبرزها علاج تساقط الشعر، وذلك لأن زيت القرنفل يحتوي على مضادة للبكتيريا وللالتهابات وهم من الأمور المفيدة للشعر. ومن خلال موضوعنا سنتعرف على أهم فوائد القرنفل للشعر وتعزيز نمو الشعر والتخلص من تساقطه المستمر.

بذور القرنفل

أن القرنفل غني بالكثير من العناصر الغذائية المفيدة للتخلص من مشكلة تساقط الشعر ومن أهمها:

يحتوي القرنفل على فيتامين سي الذي يساعد على تكوين الكولاجين المهم لنمو الشعر.

كما أنه غني بالأحماض الدهنية التي تساهم في ترطيب فروة الرأس والمحافظة على تقوية الشعر ومرونته.

أن القرنفل يحتوي على الكالسيوم الذي يحسن من نمو الشعر ويقلل من تساقطه.

بالإضافة إلى الحديد الذي يمد الشعر بالإكسجين والتغذية التي يحتاجه لنموه بصورة سليمة.

كما أنه يحتوي على البوتاسيوم الذي يساهم في تغذية بصيلات الشعر ويحافظ على الرطوبة.

القرنفل غني بفيتامين (أ) والذي يحمي من التلف.

فوائد القرنفل للشعر

أن القرنفل يحتوي على الكثير من الفوائد للشعر ومن أهمها كالتالي:

يحافظ القرنفل على تلف الشعر لما يحتوي على مضادات الأكسدة.

يحتوي على خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا والتي تساعد في التخلص من الطفح الجلدي أو القشرة الموجودة في فروة الرأس.

ينشط الدورة الدموية ويغذي بصيلات الشعر بصورة سليمة.

يساهم في تهدئة فروة الرأس ويقلل الحكة ويمنع تساقط الشعر نتيجة الحكة.

يساعد على ترطيب الشعر وتغذيته لأنه تحتوي على فيتامين A والأحماض الدهنية.

يعتبر زيت القرنفل أفضل الزيوت التي يمكنك استعمالها لعلاج الشعر وتعزيز صحته ونموه بشكل صحي.

وصفة القرنفل لعلاج تساقط الشعر