تراند اليوم : فوائد اليانسون.. ما بين آراء متخصصي التغذية والمخاطر الصحية

الرياض - أميرة القحطاني - اليانسون أو كما يطلق عليه “ليسوم” أو “النجمي الصيني” وهي أحدي أنواع النباتات ويستخدم كتوابل أو في بعض الأحيان كعلاج بديل لما يحتوي من مضادات للأكسدة ومضادات للميكروبات ومضادات للفطريات والالتهابات كما أنه يعمل كمسكن للألام، بالإضافة إلى أن “اليانسون” به العديد من المركبات مثل :أثينول وتبربينول” التي تساعد في تهدئة السعال.

فوائد اليانسون

أثبتت العديد من الدراسات العلمية على فوائد اليانسون للطب البديل أو الشعبي في علاج الكثير من الأمراض كالتالي:

علاج السعال.

مدار للبول.

لفقدان الوزن.

علاج الالتهابات الشعبي.

علاج الربو.

ألم الحيض.

الغثيان.

الإمساك.

تحفيز الرغبة الجنسية.

علاج نزلات البرد والإنفلونزا.

طرد البلغم.

تعزيز الصحة الجنسية.

المخاطر الصحية لليانسون

أن مخاطر اليانسون ترتبط بالإفراط في تناوله بكثرة ومن أهم مخاطره الصحية كالتالي:

عند تناول الكثير من زيت اليانسون قد يؤدي إلى حدوث القئ والغثيان وفي بعض الأحيان تسبب “الوذمة الرئوية” لذلك ينصح الخبراء بعدم تناول زيت اليانسون بالفم حتي لا يسبب تلك الأمراض.

يعد تناول بذور اليانسون آمن بكثير من الزيت، ولذلك ينصح الخبراء وضع الزيت على البشرة للاستفادة بفوائده ولكن مع دمجة بالزيوت المختلفة.

إذا كان يعاني الشخص من حساسية من اليانسون قد تسبب له تطفح جلدي أو على اللسان وقد تصل إلى صعوبة التنفس وتؤدي في ضيق بالصدر، لذلك يجب استشارة الطبيب على الفور.

أما للمرأة الحامل فلا يجب تناوله لأنه قد يسبب الإجهاض ولألام للحامل، لذلك ينصح بعدم تناوله طوال فترة الحمل.

وقد أكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA أن تناول اليانسون قد يؤدي إلى بعض الأضرار ومن أبرزها القي والنوبات والعصبية وحركة العين السريعة.