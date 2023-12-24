تراند اليوم : وظائف خالية بشركة بكير للأدوات المكتبية لجميع المؤهلات

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن وزارة الشباب والرياضة عبر مبادرة توظيف مصر، عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة بشركة بكير للأدوات المكتبية، برواتب مجزية، لجميع المؤهلات، وذلك للعمل بفروع الشركة بالتجمع ومول العرب والمريوطية هرم، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي: –

وظائف شركة بكير للأدوات المكتبية

مطلوب بائعين.

مطلوب سائقين رخصة مهنية ثالثة.

مطلوب مندوبين توزيع جملة.

الشروط والمزايا

تعلن شركة بكير للأدوات المكتبية أن لا يقل المؤهل عن المتوسط، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، ولا يشترط الخبرة، وتقديم موقف واضح من التجنيد.

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وتقدم الشركة للعاملين بها مرتبات مجزية تبدأ من 3500 جنية، بالإضافة إلى حوافز شهرية، والعمل 9 ساعات يوميًا وساعة راحة، ويوم إجازة أسبوعيًا، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

للتقديم على وظائف شركة بكير للأدوات المكتبية

أوضحت الشركة أن التقديم على الوظائف المطلوبة سيتم من خلال استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة بكير للأدوات المكتبية” وذلك عبر تعبئة كافة البيانات المطلوبة، وللاستفسار يرجى التواصل واتس آب على الرقم التالي: 01069959800