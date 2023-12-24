تراند اليوم : تردد قناة وناسة tv للأطفال الجديد 2023 على النايل سات

الرياض - أميرة القحطاني - تعد قناة وناسة من أشهر قنوات الأطفال في العالم العربي، حيث تقدم محتوى جيد من أناشيد تعليمية ودينية للأطفال، لذا يبحث الكثير من أولياء الأمور عن تردد قناة وناسة بيبي الجديد على النايل سات، لكونها من أهم قنوات الأطفال التي تقدم محتوى يناسب جميع الأعمار، ولذلك نستعرض الآن عبر موقع مصر فايف أحدث تردد لقناة وناسة للأطفال 2023 على النايل سات.

تردد قناة وناسة للأطفال الجديد 2023 على النايل سات

تعتبر قناة وناسة للأطفال من أفضل القنوات المتخصصة للأطفال، وذلك لما تقدمه من برامج ترفيهية وتثقيفية مختلفة ومميزة للأطفال، مثل برامج هابي بيرث داي وبرنامج بم بم حيوانات، بالإضافة إلى عدد من الأغاني التربوية المميزة للأطفال، مما جعلها تحقق نجاح كبير.

وللاستمتاع بمشاهدة قناة وناسة للأطفال في مصر وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، عبر القمر الصناعي النايل سات، حدث بيانات جهاز الاستقبال على التردد التالي:-

التردد الترميز معدل الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ الجودة 11430 27500 عمودي 3/4 SD 11559 27500 عمودي ¾ HD

ترددات قنوات أطفال أخرى:-

قناة وناسة tv للأطفال

قناة وناسة من أشهر القنوات الفضائية المتخصصة في تقديم محتوى متميز للأطفال، وقد اقتبست اسمها من اسم الأغنية الشهيرة وناسة، فهي قناة ترفيهية تعليمية شاملة، تابعة لتلفزيون الشرق الأوسط، بالمملكة العربية السعودية.