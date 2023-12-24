تراند اليوم : فوائد البيض المسلوق للجسم منها فقدان الوزن.. معدل أكله في اليوم

الرياض - أميرة القحطاني - ما لا تعرفه عن فوائد البيض المسلوق للجسم أنه يمنح الجسم الكثير من الفوائد الغذائية، لهذا ضروري معرفة فوائده أضراره في حالة أكل عدد أكبر من المطلوب، وكما نعلم فإن البيض وجبة فطور شائعة عند بعض الناس، وحتى الأمهات يعدونها لأطفالهم، لمنحهم الفيتامينات والمعادن، حيث يحتوي على فيتامين أ، وفيتامين ب، والسيلينيوم، والفوسفور، والكالسيوم، والكثير من المغذيات المفيدة أخرى.

فوائد البيض المسلوق للجسم

يقدم البيض المسلوق في وجبة الإقطار فوائد جمة للجسم سواء للصغار أو الكبار، حيث يعتبر وجبة من الوجبات الأساسية التي تمنح الجسم الكالسيوم والفيتامينات والمعادن، ومن فوائد البيض المسلوق للجسم :

يمنح الجسم البروتين الذي يحافظ على الكتلة العضلية.

يحتوى على عناصر غذائية مفيدة للبشرة والشعر.

يحتوي على فيتامينات ومعادن مفيدة في التمثيل الغذائي للجسم، والذاكرة.

يحافظ على الجهاز المناعي لفضل فيتامين أ و ب12، ومادة السليلينيوم.

يمنح الحامل حمض الفوليك الذي يحافظ على الأجنة من التشوهات.

مادة البروتين بالبيض تعمل على الشعور بالشبع مما يعمل على تخسيس الجسم.

فوائد البيض المسلوق للرجال

يعتبر البيض المسلوق من أفضل الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب (ب 6 و ب 5)، وهي من الفيتامينات الأساسية للرجال، التي تعمل على:

تعزيز الرغبة الجنسية لدى الرجال.

والحفاظ على العقل خاليًا من الإجهاد، ويزيل القلق وخطر سرعة القذف.

يمكن أن يساعد تناول البيض المسلوق قبل ممارسة الجنس على تعزيز الرغبة الجنسية لديك والحفاظ على نشاطك لمدة أطول.

أضرار البيض المسلوق على القولون

كما ذكرنا أعلاها أن فوائد البيض المسلوق وأضراره متنوعة، وتعتمد تأثيرات البيض على مرضى القولون العصبي على طبيعة الأعراض التي يشكو منها المرضى وقد ينتج عنه آلام القولون الناجم عن تناول البيض أمراض وأعراض تكون كالأتي:

تفاقم الإمساك: إذا كانت أعراض متلازمة القولون العصبي تسبب عادة آلامًا في البطن وإمساكًا، فإن تناول البيض بالطبع سيؤدي إلى تفاقم متلازمة القولون العصبي، لأن البيض غذاء غني بالبروتين، مما يؤدي إلى زيادة الإمساك بالتبعية، مما يجب عليك تناوله بكميات قليلة في نظامك الغذائي، أو إضافة عصير البرقوق إذا تسبب في الإمساك، أو زيادة تناولك اليومي للأطعمة الغنية بالألياف.

تهيج المعدة: بعض الأطعمة مثل البيض، قد تسبب في تهيج الجهاز الهضمي بشكل طبيعي والأمعاء وتسبب أعراضًا مزعجة للغاية.

الحساسية: يمكن أن يسبب القولون العصبي حساسية لأنواع معينة من الأطعمة.

أمراض القلب والوفاة: يؤدي تناول البيض بكمات كبيرة من البيض خلال اليوم إلى الإصابة بأمراض القلب المزمنة وقد تدهور الأحوال في بعض الأحيان ويصل الأمر إلى الموت.

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معدل أكل البيض في اليوم

لا يمكن تجاهل فوائد البيض المسلوق وأضراره، يجب الاعتدال في تناوله بكميات مناسبة، لهذا فإن معدل أكل البيض في اليوم كالأتي:

يمكن للشخص السليم أن يأكل من 2 إلى 3 بيضات يوميًا.

نظريًا يمكنه أن يأكل ما يصل إلى 10 بيضات أو أكثر.

لكن من الأفضل عدم تناول أكثر من 5 إلى 6 بيضات.

كما أن الجسم يمتص أيضًا صفار البيض سواء كان نيئًا أو مسلوقًا أو مقليًا أو غير ذلك.

لكن البيض النيء يمكن أن يحتوي على بكتيريا السالمونيلا الخطرة، لذلك يفضل أكله مسلوقًا.

فوائد البيض المسلوق للرجيم

ثبت ان تناول البيع بمعدل طبيعي وبطريقة صحيحة فإنه يساهم في خسارة الوزن بشكل طبيعي، وذلك لانه يشعرك بالشبع لاحتوائه على نسبة عالية من البروتينات مما لا تحتاج إلى تناول أطعمة اخرى ومن ذلك يساعدك في إنقاص وزنك.