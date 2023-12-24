تراند اليوم : ألذ صينية باذنجان بدون لحوم بدون قلي قومي بتحضيرها في ربع ساعة بمنتهى السهولة

الرياض - أميرة القحطاني - نشأ الباذنجان في الهند وزٌرع هناك منذ آلألف السنين ويُقال أنه زٌرع في جنوب شرق أسيا ما قبل التاريخ، وعُرف بعد ذلك في العالم الغربي بعد عام 1500، أدخله الإسبان إلى جنوب شرق أوروبا وأصبح شائع هناك وأدخل إلى الأمريكيتين في القرن الخامس عشر الميلادي ثم انتشر بعد ذلك في أفريقيا.

يتميز الباذنجان عن غيره من الخضروات بأشكاله وأحجامه وألوانه وكذلك استخداماته المتنوعة منها المقلي والمشوي والمسقعة وبابا غنوج وغيرها، ولكن تكرار أكلها بنفس الطرق التقليدية التي أخذتها من أجدادك قد تشعرك بالملل، وبالتأكيد تريدين أن تحضري وجبة باذنجان لا تفتقد إلى الفوائد الصحية التي عرف بها الباذنجان، ولهذا سنقدم لكي صينية باذنجان بدون لحوم بدون قلي بتحضريها في ربع ساعة بمنتهى السهولة وسيعشقها أفراد أسرتك.

مقادير صينية الباذنجان بالفرن بدون لحوم أو قلي

3 حبات باذنجان حبة فلفل رومي ٣ فصوص ثوم ٢ طماطم مقطعه معلقه صلصله معجون الطماطم ملعقة كبيرة من ملح- ملعقة صغيرة من فلفل الاسود بابريكا ريحان مودرزيلا أو أي نوع جبنة تفضليها لوضعها فوق وجه الصينية زيت بصلة صفيرة مقطعة قطع صفيرة 1/4 كوب ماء

طريقة تحضير أشهى صينية باذنجان بالفرن بدون لحوم وقلي