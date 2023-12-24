تراند اليوم : ألذ صينية باذنجان بدون لحوم بدون قلي قومي بتحضيرها في ربع ساعة بمنتهى السهولة

الرياض - أميرة القحطاني - نشأ الباذنجان في الهند وزٌرع هناك منذ آلألف السنين ويُقال أنه زٌرع في جنوب شرق أسيا ما قبل التاريخ، وعُرف بعد ذلك في العالم الغربي بعد عام 1500، أدخله الإسبان إلى جنوب شرق أوروبا وأصبح شائع هناك وأدخل إلى الأمريكيتين في القرن الخامس عشر الميلادي ثم انتشر بعد ذلك في أفريقيا.
يتميز الباذنجان عن غيره من الخضروات بأشكاله وأحجامه وألوانه وكذلك استخداماته المتنوعة منها المقلي والمشوي والمسقعة وبابا غنوج وغيرها، ولكن تكرار أكلها بنفس الطرق التقليدية التي أخذتها من أجدادك قد تشعرك بالملل، وبالتأكيد تريدين أن تحضري وجبة باذنجان لا تفتقد إلى الفوائد الصحية التي عرف بها الباذنجان، ولهذا سنقدم لكي صينية باذنجان بدون لحوم بدون قلي بتحضريها في ربع ساعة بمنتهى السهولة وسيعشقها أفراد أسرتك.
مقادير صينية الباذنجان بالفرن بدون لحوم أو قلي
- 3 حبات باذنجان
- حبة فلفل رومي
- ٣ فصوص ثوم
- ٢ طماطم مقطعه
- معلقه صلصله معجون الطماطم
- ملعقة كبيرة من ملح-
- ملعقة صغيرة من فلفل الاسود
- بابريكا
- ريحان
- مودرزيلا أو أي نوع جبنة تفضليها لوضعها فوق وجه الصينية
- زيت
- بصلة صفيرة مقطعة قطع صفيرة
- 1/4 كوب ماء
طريقة تحضير أشهى صينية باذنجان بالفرن بدون لحوم وقلي
- قطعي الباذنجان إلى شرائح بالطول ويُرش الملح عليه، ويترك عشر دقائق حتى يخرج ماؤها والمرارة فيه ولضمان عدم شرب الزيت.
- في طاسة على النار ضعي 5 ملاعق من الزيت ثم توضع البصلة ويتم تحريكها وتقليبها إلى أن تذبل أو يتغير لونها قليلا لمدة دقائق.
- أنزلي عليها بحبة الفلفل الحلو بعد تقطيعها إلى شرائح صغيرة أو حار إذا حيبتيها أسبايسي. قلبيها إلى أن يطلع رائحة الحلوة الذي يتميز بها الفلفل الرومي أو الحار.
- ضيفي الثوم وحركيه حتى يتحول لونه إلى اللون الذهبي، أثناء ذلك ضعي الباذنجان مع إضافة الملح والفلفل الأسود وملعقة الريحان كنكهة يؤدي الخليط في حتة ثانية اتركي الباذنجان يذبل.
- أخيرا ضيفي الطماطم ومعجون الطماطم والماء لمساعدة المكونات على وجود بخار ماء بداخلها.
- غطي المزيج واتركيه ينضج لمدة 10 دقائق.
- في صينية انقلي الخليط ورشي عليه الجبنة موتزاريلا على الوجه بالكمية التي ترغبيها.
- ادخليها في الفرن على درجة حرارته 200 درجة مئوية بدون إشعال للشواية.
- بعد مرور الوقت المحدد لتحمير الجبنة اخرجي صينية الباذنجان من الفرن ثم قدميها على مائدتك.
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