تراند اليوم : أفضل موبايل اقتصادي من أوبو ” Oppo Reno 8 T”بإمكانات قوية وبكاميرا 108 ميجابكسل وبسعر اقتصادي

الرياض - أميرة القحطاني - تقدم شركة أوبو الصينية أحد أفضل الهواتف التي تتميز بمواصفات قوية وبأسعار معقولة، هاتف ” Oppo Reno 8 T”، والذي يُصنف ضمن فئة الهواتف المتوسطة العليا، حيث يأتي الهاتف بتصميم أنيق وشاشة AMOLED بمعدل تحديث عالٍ، وسطوع جيد مع كاميرا خلفية ثلاثية 108 ميجابكسل، بالإضافة إلى معالج قوي وبطارية كبيرة مع شحن سريع بقوة 33 واط.

مواصفات هاتف أوبو Reno 8 T

ويعد هاتف Oppo Reno 8 T واحدًا من افضل هواتف أوبو الاقتصادية والذي يأتي بمواصفات قوية كالتالي:

الشاشة: شاشة AMOLED بقياس 6.7 بوصة، بدقة FHD+، ومعدل تحديث 120 هرتز، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

شاشة AMOLED بقياس 6.7 بوصة، بدقة FHD+، ومعدل تحديث 120 هرتز، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة. المعالج : معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 695 5G من كوالكوم.

: معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 695 5G من كوالكوم. الذاكرة: يأتي الهاتف بـ 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، مع 128 أو 256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.

يأتي الهاتف بـ 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، مع 128 أو 256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية. الكاميرا: كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 108 ميجابكسل (رئيسية) + 2 ميجابكسل (ماكرو) + 2 ميجابكسل (عمق)، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 108 ميجابكسل (رئيسية) + 2 ميجابكسل (ماكرو) + 2 ميجابكسل (عمق)، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. البطارية : بطارية بسعة 4800 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط.

: بطارية بسعة 4800 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط. نظام التشغيل : يأتي الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة الـ ColorOS 13.

: يأتي الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة الـ ColorOS 13. الألوان: يأتي الهاتف باللون الأسود وباللون البرتقالي الجلد

مميزات هاتف أوبو Reno 8 T

تصميم أنيق يأتي الهاتف بتصميم أنيق وبسيط، مع هيكل بلاستيكي يتميز بلون ساطع.

شاشة AMOLED بمعدل تحديث عالٍ تتميز الشاشة بدقة عالية وألوان زاهية، بالإضافة إلى معدل تحديث 120 هرتز الذي يوفر تجربة سلسة عند التمرير.

معالج قوي يوفر المعالج Snapdragon 695 5G أداءً قويًا يمكنه التعامل مع المهام اليومية والألعاب دون أي مشاكل.

السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو لتحصل على تجربة صوتية أفضل.

بطارية كبيرة تأتي البطارية بسعة 4800 مللي أمبير، والتي توفر عمرًا طويلًا للبطارية مع الشحن السريع بقوة 67 واط.

يدعم ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء.

يحتوي على منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن.

عيوب هاتف أوبو Reno 8 T

لا يدعم تصوير الفيديو بدقة 4K.

يفتقر الهاتف إلى كاميرا زووم أو عدسة واسعة Ultra Wide، والتي قد تكون مفيدة في بعض الحالات.

الحافة السفلية للشاشة كبيرة تعد الحافة السفلية للشاشة كبيرة بعض الشيء.

لا يدعم شبكات الاتصال الجيل الخامس الـ 5G.

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سعر الهاتف

يبدأ سعر هاتف أوبو Oppo Reno 8 T في السوق المصري للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 11000 جنية، وفي السوق السعودي يأتي الهاتف بسعر 950 ريال للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام.