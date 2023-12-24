تراند اليوم :  حليب الشوفان لذيذ ومليء بالعناصر الغذائية سيجعلك لن تستغني عنه

الرياض - أميرة القحطاني - مع تزايد شعبية البدائل النباتية للحليب، يجب عليك عدم الاستغناء عن حليب الشوفان لأنه مليء بالعناصر الغذائية وله العديد من الفوائد، ففي الوقت الذي تحظى فيه المنتجات النباتية بشعبية كبيرة في الوقت الحاضر، ومن بين هؤلاء، يبدو أن الناس معجبون للغاية بحليب اللوز وفول الصويا، لكن حليب الشوفان لم يحظ بعد بنفس الاهتمام، وكما يوحي الاسم، فهو مصنوع من الشوفان وهو بديل خالٍ من منتجات الألبان للحليب، يجب أن تفكر في تجربة ذلك مرة واحدة على الأقل نظرًا لمذاقه الرائع وزيادة العناصر الغذائية التي يمكن أن يوفرها لك.

حليب الشوفان

القيمة الغذائية لحليب الشوفان وفوائده الصحية

إذا كنت شخصًا يبحث عن بديل نباتي للحليب، فإن حليب الشوفان رائع بالنسبة لك، كما أنها نعمة للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أو حساسية من الصويا والمكسرات، ولمعرفة المزيد عن هذا الحليب أوضحت سانديا باندي، كبيرة خبراء التغذية السريرية، معهد فورتيس التذكاري للأبحاث في جورجاون قيمته الغذائية ولماذا يعتبر بديلاً رائعًا للحليب.

تقول سانديا: “إن حليب الشوفان المدعم غني بالبروتين والكالسيوم والفوسفور، فهو يحتوي على ألياف قابلة للذوبان وهي مفيدة لصحتك”، وقد أدرجت جميع الفوائد القوية لحليب الشوفان والتي تشمل ما يلي:

إنه نباتي وخالي من الصويا والمكسرات

سيجد الأشخاص النباتيون أو الذين لا يتحملون اللاكتوز أو لديهم حساسية تجاه المكسرات ومنتجات الصويا أن حليب الشوفان يعد بديلاً رائعًا لهم، وبما أن حليب الشوفان المدعم يعتني بجميع العناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم والبروتين والفوسفور، فإنه يقدم دفعة كبيرة لصحتك.

يخفض مستوى الكولسترول السيئ

يحتوي حليب الشوفان على ألياف قابلة للذوبان تعرف باسم بيتا جلوكان والتي تقلل من امتصاص الكولسترول، وهذا يساعد أيضًا على خفض مستويات الكولسترول السيئ، وتعزيز صحة القلب.

يحسن صحة الأمعاء

إذا كنت تعاني من الإمساك دائمًا، جرب حليب الشوفان، نظرًا لاحتوائه على ألياف قابلة للذوبان، فإنه يسحب الماء إلى أمعائك مما يعزز حركة الأمعاء بشكل سلس ويمكن أن يحل مشاكل الإمساك لديك.

يوفر لك فوائد خالية من الغلوتين

تقترح الخبيرة سانديا ” إذا تمت زراعة الشوفان عضويا، فتأكد من أنه خالي من الغلوتين، خلاف ذلك، هناك فرص عالية للتلوث، ومن ثم، يجب أن تكون حذر للغاية وتفحص الملصق جيدًا قبل إجراء عملية الشراء،”

وصفة سريعة لتحضير حليب الشوفان

إليك وصفة سريعة يمكنك تحضيرها بنفسك لحليب الشوفان في المنزل:

أضف كوبًا واحدًا من الشوفان إلى 4 أكواب من الماء

امزج لمدة لا تزيد عن 30 إلى 40 ثانية

صفي هذا الخليط من خلال قطعة قماش ويمكنك تخزين هذا الحليب في الثلاجة لمدة 2 إلى 3 أيام

ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن حليب الشوفان المصنوع في المنزل لا يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية مثل الإصدارات المدعمة المتوفرة في السوق.

نصيحة: لا تخلط الخليط لأكثر من 30 إلى 40 ثانية لأنه يمكن أن يجعل الخليط لزجًا في الملمس وهو ما لن يكون فاتح للشهية للغاية، كما نعتقد.