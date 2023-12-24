تراند اليوم : مكاسب الفرق السعودية ماليا من المشاركة في دور المجموعات في دوري أبطال آسيا

الرياض - أميرة القحطاني - في نسخة الدوري الحالية لدوري أبطال آسيا، ضمنت أربعة أندية سعودية مشاركتها في دور المجموعات، وتم ضمان مبلغ مالي قدره 1.76 مليون دولار (6.6 مليون ريال) لهذه الأندية.

تم توزيع المبالغ المالية كالتالي:

نادي الهلال: تم منحه مبلغ قدره 480 ألف دولار (1.8 مليون ريال). نادي الاتحاد: تم منحه مبلغ قدره 470 ألف دولار (1.7 مليون ريال). نادي النصر: تم منحه مبلغ قدره 440 ألف دولار (1.6 مليون ريال). نادي الفيحاء: تم منحه مبلغ قدره 370 ألف دولار (1.3 مليون ريال).

كيف يتم توزيع الأرباح المالية في دوري أبطال آسيا؟

ما زال هناك جدل مستمر في مواقع التواصل الاجتماعي حول طريقة توزيع مكافآت المشاركة في دوري أبطال آسيا، وهذه المكافآت تم توزيعها وفقاً للآلية التالية:

1- إعانات السفر: تشمل تغطية تكاليف السفر للفرق المشاركة.

2- مكافآت الأداء: تمنح مكافآت مالية للفرق حسب أدائها في المباريات، حيث يتم منح مبلغ قدره 50 ألف دولار عن كل فوز و10 آلاف دولار عند التعادل.

3- مكافآت المشاركة: يتم منح مبالغ مالية للفرق المشاركة في الدوري.

4- الجوائز المالية للمباراة النهائية: تتمثل في مبلغ مالي يمنح للفريق الفائز في المباراة النهائية.

5- توزيع المبالغ المالية للفرق السعودية: يتم دفع مبلغ قدره 60 ألف دولار لكل فريق كجزء من تكلفة السفر ويتم دفعه مرة واحدة.

6- التأهل لدور الـ 16: يتم منح مبلغ قدره 100 ألف دولار للفرق السعودية التي تتأهل لهذا الدور.

7- الأدوار الإقصائية: في هذه الأدوار، يتم منح مكافآت مالية للفرق حسب أدائها، حيث يتم منح مبلغ قدره 50 ألف دولار عن كل فوز و10 آلاف دولار عند التعادل، بالإضافة إلى مبلغ إعانة السفر البالغ 60 ألف دولار، وفي حالة التأهل للدور ربع النهائي، يتم منح مبلغ قدره 150 ألف دولار.

سبب إستبعاد فريق ناساف الاوزبكي من التصنيف الأول رغم تصدره لمجموعته في دوري أبطال آسيا

بالرغم من تصدر فريق ناساف الأوزبكي مجموعته في دوري أبطال آسيا، إلا أنه لم يتم وضعه في المستوى الأول مع الهلال والنصر والاتحاد والعين، الفرق التي تأهلت إلى ثمن نهائي البطولة.

تم وضع فريق ناساف في المستوى الثاني وفقًا لقوانين المسابقة التي تنص على أن الأندية التي تصدرت مجموعاتها ستكون في المستوى الأول باستثناء النادي الذي حصل على أقل عدد من النقاط، وسيتم تحويله إلى المستوى الثاني، بالإضافة إلى ذلك، ستتم إضافة أفضل ثلاثة فرق حلت في المركز الثاني في خمس مجموعات من منطقتي الشرق والغرب إلى المستوى الثاني.

وبناءً على أن فريق ناساف حقق أقل عدد من النقاط بين فرق المستوى الأول، تم نقله إلى المستوى الثاني في التصنيف.