تراند اليوم : أفضل مرطب للبشرة الدهنية وحب الشباب للحصول على بشرة مشرقة

الرياض - أميرة القحطاني - يلعب مرطب للبشرة الدهنية دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة ومظهر البشرة. فهو يساعد على ترطيب وتغذية البشرة، مما يجعلها ناعمة ونضرة وشبابية. ومع ذلك، عليك دائمًا اختيار المرطب المناسب لنوع بشرتك. تميل البشرة الدهنية إلى إنتاج كمية زائدة من الدهون، مما يؤدي إلى بشرة لامعة واحتمال ظهور الحبوب. لكن هذا لا يعني عدم استخدام مرطب. هذا يعني ببساطة أنك بحاجة إلى اختيار مرطب مصمم خصيصًا للبشرة الدهنية. والذي يمكن أن يوفر الترطيب دون إضافة زيت غير ضروري. لذا، إذا كنت تتساءلين عن كيفية اختيار مرطب جيد لنوع بشرتك ولا يسد المسام. فهذه هي المدونة المناسبة لك. في هذه المدونة، سنتعلم كيفية اختيار المرطب المناسب لوجهك إذا كانت بشرتك دهنية. ونوع التركيبة التي يجب اختيارها، والمكونات التي يجب البحث عنها.

أفضل مرطب للبشرة الدهنية

من أول الأشياء التي يجب مراعاتها عند البحث عن المرطب المناسب لبشرتك الدهنية، هو اختيار مرطب مصمم خصيصًا ليكون خاليًا من الزيوت. التركيبة الخالية من الزيوت تعني أن المرطب لا يحتوي على أي زيوت مضافة. مما قد يؤدي إلى تفاقم دهنية بشرتك وتألقها. بدلًا من ذلك، غالبًا ما تكون هذه المرطبات ذات أساس مائي أو جل. وتحتوي على مكونات خفيفة الوزن توفر الترطيب دون سد المسام. يمكن أن يساعد اختيار تركيبة خالية من الزيوت، على تحقيق التوازن في إنتاج الزيت الطبيعي للبشرة ومنع اللمعان الزائد طوال اليوم.

توفر المرطبات الخالية من الزيوت العديد من الفوائد للبشرة الدهنية. أولاً، توفر كل الترطيب اللازم دون إضافة زيت إضافي، مما يساعد على الحفاظ على بشرة أكثر توازناً. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تكون هذه المرطبات خفيفة الوزن ويتم امتصاصها بسرعة في الجلد، مما يمنع أي بقايا دهنية. كما أنها تقلل من خطر انسداد المسام والحبوب، وهي مخاوف شائعة للأشخاص ذوي البشرة الدهنية. من خلال اختيار مرطب خالٍ من الزيوت، يمكنك الحفاظ على رطوبة بشرتك وتغذيتها مع تجنب العيوب المرتبطة بالإفراط في إنتاج الزيت.

مرطب للبشرة الدهنية بعد التقشير

بصرف النظر عن كون المرطب خاليًا من الزيوت. فمن الضروري مراعاة المكونات الموجودة في المرطب عند معرفة كيفية اختيار المرطب المناسب للبشرة الدهنية. أو استخدام المكونات التالية كمرطبات للبشرة الدهنية رخيصة:

حمض الهيالورونيك: هذا المكون يغير قواعد اللعبة بالنسبة للبشرة الدهنية. إنه مرطب يجذب الرطوبة إلى البشرة مع إبقائها خفيفة الوزن. يساعد حمض الهيالورونيك على ترطيب البشرة دون إضافة أي زيت إضافي. وهذا يجعل جل POND’S Super Light مع حمض الهيالورونيك وفيتامين E مرطبًا ممتازًا لأنواع البشرة الدهنية. حمض الساليسيليك: معروف بخصائصه المقشرة، ويمكن لحمض الساليسيليك أن يخترق المسام ويزيل الزيوت الزائدة والبقايا. كما أنه يساعد على منع انسداد المسام ويقلل من ظهور العيوب، مما يجعله مكونًا قيمًا في مرطبات الجل للبشرة الدهنية. النياسيناميد: هذا المكون متعدد المهام ينظم إنتاج الزهم، ويساعد على تقليل حجم المسام، ويحسن نسيج الجلد بشكل عام. يُعرف النياسيناميد أيضًا باسم فيتامين ب3، وله خصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تكون مفيدة للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب، مما يجعل كريم سيروم بيوتي برايت من بوندز مع بروفيتامين ب3 خيارًا مثاليًا في هذه الحالة.

مرطب طبيعي للبشرة الدهنية قبل المكياج

الجلسرين: هو عنصر شائع الاستخدام في المرطبات الخالية من الزيوت لخصائصه المرطبة. إنه مرطب يجذب الرطوبة من البيئة ويساعد على الاحتفاظ بها في الجلد، مما يعزز الترطيب دون إضافة الزيوت. يوفر رطوبة خفيفة الوزن، ويترك البشرة ناعمة وملساء ومنتعشة مما يجعل مرطب بوندز لايت مع فيتامين E والجليسرينا خيارًا مثاليًا. الصبار: هو مكون مهدئ ومرطب ومناسب لجميع أنواع البشرة، بما في ذلك البشرة الدهنية. له خصائص مضادة للالتهابات ويساعد على تهدئة البشرة المتهيجة. يوفر الصبار أيضًا ترطيبًا خفيف الوزن دون إضافة زيت إضافي، مما يجعله خيارًا ممتازًا لأنواع البشرة الدهنية. زيت شجرة الشاي: يمتلك زيت شجرة الشاي خصائص مضادة للجراثيم. يمكن أن تساعد في السيطرة على البكتيريا المسببة لحب الشباب على الجلد. يمكن أن يقلل أيضًا من الالتهاب والاحمرار المرتبط بالبشرة الدهنية مما يجعله إضافة رائعة للمرطبات الخالية من الزيوت. مستخلص الشاي الأخضر: غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من الأضرار البيئية، كما أن مستخلص الشاي الأخضر له خصائص مضادة للالتهابات يمكنها تهدئة البشرة المتهيجة. كما أنه يساعد على تنظيم إنتاج الدهون ويعزز بشرة أكثر توازناً مع توفير التغذية والترطيب، مما يجعله مكونًا مثاليًا للبشرة الدهنية.

مرطب للبشرة الدهنية رخيص

عند اختيار مرطب للبشرة الدهنية، فإن أحد المصطلحات المهمة التي يجب البحث عنها على الملصق هو “غير كوميدوغينيك” مكتوب على ملصق المرطب. تم تصميم المنتجات التي لا تسبب انسداد المسامات خصيصًا بحيث لا تسد المسام أو تعزز تكوين الرؤوس السوداء أو الرؤوس البيضاء. بالنسبة للأفراد ذوي البشرة الدهنية، يعد هذا أمرًا بالغ الأهمية بشكل خاص لأن المسام المسدودة يمكن أن تؤدي إلى ظهور البثور وبشرة غير متساوية.

عادةً ما يتم تصميم المرطبات التي لا تسبب انسداد المسامات لتكون ذات قوام أخف، مما يسمح لها بالامتصاص بسهولة في الجلد دون ترك ملمس ثقيل أو دهني. من خلال اختيار مرطب لا يسبب انسداد المسامات، يمكنك التأكد من أنه لن يساهم في زيادة الزيت واللمعان الموجود بالفعل في بشرتك.