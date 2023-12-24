تراند اليوم : البنجر.. فوائده مذهلة لصحة الجسم تنشيط الدورة الدموية وخفض ضغط الدم

الرياض - أميرة القحطاني - البنجر أو الشمندر هو نبات جذر غني بالعناصر الغذائية، ويتميز بلونه الأحمر المميز، ويُزرع البنجر في جميع أنحاء العالم، ويعد من أحد المصادر الغذائية الغنية بالحديد والبوتاسيوم والنترات وحمض الفوليك والألياف ومضادات الأكسدة، مما يجعله علاج فعال للأنيميا وتقليل الالتهابات، بالإضافة إلى دوره في تقليل فرص الإصابة بأمراض الأوعية الدموية والنوبات القلبية، ونستعرض الآن في هذا المقال فوائد البنجر الصحية.

يحتوي البنجر على مجموعة من العناصر الغذائية الهامة مثل:

الحديد.

النحاس.

المنجنيز.

حمض الفوليك.

البوتاسيوم.

المغنسيوم.

فيتامين ج.

فيتامين ب6.

فوائد البنجر الصحية

البنجر له العديد من الفوائد الصحية، ومن أهمها:

خفض ضغط الدم: يحتوي البنجر على النترات، والتي يتم تحويلها إلى أكسيد النيتريك في الجسم، يساعد أكسيد النيتريك وهو مادة تساعد على توسيع وتهدئة الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.

تحسين صحة القلب: يساعد البنجر على تحسين صحة القلب بعدة طرق، بما في ذلك خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.

تنشيط الدورة الدموية: يساعد البنجر على تدفق الدم إلى العضلات، حيث تعد النترات مسؤولة عن زيادة تدفق الدم، والتي تعمل بدورها على توسيع الأوعية وتنشيط الدورة الدموية.

تحسين الأداء الرياضي وتعزيز القدرة على التحمل: تساعد النترات الموجودة في البنجر على تحسين القدرة على التحمل، حيث هي مادة تزيد من كفاءة الميتوكوندريا، وهي المسؤولة عن إنتاج الطاقة في الخلايا، مما قد يؤدي إلى أداء أفضل أثناء ممارسة الرياضة.

تحسين صحة الدماغ: يحتوي البنجر على مضادات الأكسدة بالإضافة إلى نترات التي تساعد على زيادة تدفق الدم إلى المخ، والحفاظ على خلايا المخ قد يساعد هذا في تحسين وظائف المخ، مثل الذاكرة والتركيز.

الوقاية من السرطان: البنجر غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف، كما يساعد في الوقاية من أنواع معينة من السرطان، مثل سرطان القولون وسرطان البروستاتا.

تحسين صحة الجهاز الهضمي: يحتوي البنجر على الألياف الغذائية التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء، قد يساعد ذلك في الوقاية من الإمساك ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي.

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مقاومة الالتهابات: يحتوي البنجر على بيتالينز، وهي مادة طبية لها خصائص مضادة للالتهابات، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تعمل على تحييد الخلايا التي قد تكون ضارة.

مضاد للشيخوخة ويحمي البشرة من التلف: حيث يتميز البنجر بخصائصه المضادة للالتهابات، فهو غني بمضادات الأكسدة وفيتامين سي التي تساعد على حماية الخلايا من أضرار الجزور الحرة، كما يمنع التجاعيد وجفاف الجلد، مما يساعد في تقليل شيخوخة الجلد.