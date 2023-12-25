تراند اليوم : هل مياه التخلص من السموم فعّالة بالفعل أم أنها مجرد موضة؟.. هذا ما قاله خبراء التغذية

الرياض - أميرة القحطاني - مياه التخلص من السموم العصرية، تمنحنا فرصة لمساعدتنا على التخلص من السموم، ولكن هل هي تعمل وفعالة حقًا؟ بعد أيام من الإفراط في تناول الطعام خلال موسم الأعياد/الحفلات، لا يوجد شيء لا يتم محاولة فعله لطرد السموم بعد أيام من الإفراط في تناول الطعام ، حتى المياه المتواضعة ضمن القائمة، والحديث هنا عن ماء التخلص من السموم الذي كثر الحديث عنه بالفعل، والمعروف أيضًا باسم الماء المنقوع، توضح سيما سينغ، كبيرة خبراء التغذية السريرية ورئيسة القسم في مستشفى فورتيس فاسانت كونج، أن “ماء التخلص من السموم هو الماء الذي يتم الحصول عليه عن طريق نقع الفواكه والخضروات في الماء العادي لبضع ساعات حتى يتم نقع خصائصها في الماء”.

مياه التخلص من السموم

كيفية تحضير ماء التخلص من السموم؟



وتضيف سيما،”اختر الفواكه أو الخضار أو الأعشاب الطازجة حسب اختيارك، وثم تقطيع المكونات وإضافتها إلى الماء الساخن أو البارد حسب تفضيلاتك، إذا كنت تحبه باردًا، فاترك المستحضر في الثلاجة لمدة تتراوح من ساعة إلى 12 ساعة للسماح بنقع المكونات جيدًا في الماء،” كما يقول فانيشري أيثال، المدير العام لشركة Birla Ayurveda في مومباي، ويوصي بالمكونات التالية:

الليمون والزنجبيل

بلاك بيري وبرتقال

خيار و نعناع

فراولة و ريحان

التفاح والقرفة

فوائد هذا الإكسير الصحي

لا يضيف هذا المنقوع نكهة لطيفة إلى كوب الماء العادي فحسب، بل يمكن أن يكون حقًا نعمة لصحتك، وذلك بفضل الطريقة السحرية التي يرطب بها الجسم، والآن لنتعرف على الفوائد الصحية لـ مياه التخلص من السموم التي كشف عنها الدكتور أيثال:

يحسن عملية الهضم

شرب ماء التخلص من السموم يمكن أن يساعد الطعام على المرور بسلاسة عبر الأمعاء ومنع الإمساك.

إنه معزز للطاقة

أنتم تعلمون كيف يمكن للجفاف أن يجعلك تشعر بالتعب والإرهاق، أليس كذلك؟ ولكن عندما تحصل على الترطيب الكافي من الماء المنقوع، فمن المؤكد أنك ستشعر بمزيد من النشاط وستكون في مزاج أفضل أيضًا.

يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن

تمامًا مثل الماء العادي، فإن زيادة تناولك للمياه المنقوعة يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي بشكل مؤقت ويجعلك تحرق المزيد من السعرات الحرارية.

هذه هي المزايا الحقيقية المثبتة علميًا، وأما المزايا الأخرى ليست سوى أساطير، وفي هذا السياق يحذر سينغ: “يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى والذين يعانون من القصور الكلوي أو نقص البوتاسيوم تجنب مياه التخلص من السموم بأي ثمن”.