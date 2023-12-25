تراند اليوم : أهمية تناول شوربة الشوفان على وجبة الإفطار تجعلك تواظب على تناولها

الرياض - أميرة القحطاني - من أصح الأشياء التي يمكن البحث عنها هي فوائد شوربة الشوفان نظراً لما تحتويه من ألياف هامة ومعادن وفيتامينات ومضادات أكسدة هامة للجسم، وكربوهيدرات ودهون وبروتينات، لذلك تعتبر وجبة إفطار كاملة ومثالية وصحية وسريعة التحضير، ويمكن تناول الشوفان بعدة طرق مثل إضافته إلى الحليب أو عمل شوربة الشوفان أو يمكن إضافته إلى الحلويات.

فوائد شوربة الشوفان

عند معرفة أي شخص بـ فوائد شوربة الشوفان لا يتراجع أبداً في تناولها والمواظبة عليها وتأتي فوائدها كما يلي :

تعمل على خفض ضغط الدم، وتقلل مستوى الكوليسترول والسكر في الدم.

تؤدي إلى زيادة تدفق الدم بالأوعية الدموية.

تساعد في فقدان الوزن لأنها تعطي شعور بالامتلاء.

تؤدي إلى زيادة نمو البكتيريا الجيدة في الجهاز الهضمي، وتخفف من التهاب القولون.

تمنع حدوث الإمساك للنساء في فترة النفاس.

تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين وكذلك سرطان المعدة.

احتياطات عند تناول شوربة الشوفان

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على الرغم من فوائد شوربة الشوفان إلا أن توجد عدة نقاط يجب الحذر منها عند تناولها وهي :

لا يُفضل تناول شوربة الشوفان في حالة المعاناة من صعوبة المضغ أو البلع، مثل الذين ليس لديهم أسنان، أو للذين يعانون من مشكلات الجهاز الهضمي، وذلك لأن من الضروري مضغ الشوفان جيداً حتى لا يؤدي إلى انسداد الأمعاء.

يمتنع عن تناولها كل من لديه حساسية تجاه الشوفان أو أحد مكوناتها، حتى لا تزيد احتمالية الإصابة باحمرار الجلد وسيلان الأنف والإسهال وصعوبة التنفس.

أنواع حبوب الشوفان

تكثُر فوائد شوربة الشوفان وتتعدد أنواعه ويختلف محتوى السعرات الحرارية من نوع إلى آخر، ومن أكثر الأنواع انتشاراً :

الشوفان المُقسم إلى قطع صغيرة بواسطة الفولاذ، ويحتوي ربع كوب منه على 188 سعرة حرارية.

أما الشوفان الفوري سريع التحضير الذي تكون حبوب الشوفان به مطهية ومجففة، يحتوي كل 28 جرام منه على 100 سعرة حرارية.

والشوفان الملفوف الذي يتم تليينه بالبخار وتسطيحه باستخدام البكرات المعدنية، يحتوي نصف كوب منه على 140 سعرة حرارية.

الشوفان سريع الطهي ويحتوي كل نصف كوب منه على 140 سعرة حرارية.

هل شوربة الشوفان مسموح في الدايت؟

أخصائية تغذية ذكرت ان تناول شوربة الشوفان ليلاً قبل النوم تعمل على خسارة الوزن وذلك بتناوله كوجبة عشاء رئيسية دون اي سعرات حرارية إضافية، كما أنه لم يكن الخيار المفضل لإنقاص الوزن لاحتوائه على سعرات حرارية مرتفعة.