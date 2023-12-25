تراند اليوم : “بالتجربة” أعشاب للتخسيس بدون رجيم تنزل الوزن في أسبوع

الرياض - أميرة القحطاني - توجد مجموعة أعشاب للتخسيس بدون رجيم تسبب خسارة الوزن بشكل فعّال، ومن أهم مميزات تلك الأعشاب أنه يستطيع أن يتناولها أغلب الفئات دون أن تسبب أي أعراض جانبية بل أنها تمنح الجسم العديد من الفوائد التي لا تمتلكها المواد الكيميائية الأخرى ؛ لذلك نشجع كل من يرغب في اتباع نظام غذائي لخسارة الوزن أن يلتزم بتناول أعشاب التخسيس.

أعشاب للتخسيس بدون رجيم

قد تحتوي خزانة المطبخ على عدة أعشاب للتخسيس بدون رجيم دون أن تعلم بفائدتها في إنقاص الوزن، وتعد هذه الأعشاب أنها حل مريح للغاية في خسارة الوزن دون بذل مجهود كبير، حيث تٌعد أفضل شي للتنحيف بدون رجيم وتساعد مع الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية كطريقة تخسيس البطن والأرداف لخسارة الوزن خلال فترة زمنية قليلة، ويعد عشب الجنسنغ أحد الأعشاب الشهيرة في الطب الصيني التقليدي الذي يعتمد على مكونات خالصة من الطبيعة، ويقوم الجينسيغ بالمساعدة على خسارة الوزن، كما أنه يغير من مسار تكوين الدهون داخل الجسم، كما أنه يؤخر امتصاص الأمعاء للمواد الدهنية.

أعشاب للتخسيس السريع في أسبوع

قد يعد زيادة معدل التمثيل الغذائي هو الحل المناسب كي يتم فقدان الوزن الزائد وحرق الدهون بسرعة، حيث أن زيادة معدل حرق السعرات الحرارية بشكل يومي يمنع زيادة الوزن وينقص وزن الجسم:

ويمثل الفلفل الحار أحد أعشاب للتخسيس بدون رجيم لأنه يحتوي على مادة الكابسيسين التي تعمل على تعزيز عمليات الأيض في الجسم.

ويأتي عشب البردقوش أيضًا ليكون من ضمن أعشاب التخسيس الهامة، وهو في الأصل أحد أفراد عائلة الأعشاب المعمرة مثل عشب إكليل الجبل، النعناع والريحان، ويحتوي البردقوش على مادة الكارفاكرول التي تعمل على فقدان الوزن بشكل صحي.

طريقة عمل مشروب البردقوش للتخسيس

ضع ملعقة من البردقوش على كوب ماء على النار.

ارفعه من النار عند الغليان.

ثم اتركه مدة 10 دقائق للنقع.

قم بعد ذلك بتصفية المزيج.

وعندما يبرد اشرب كوب منه (مثل الشاي الكشري)

أعشاب للتخسيس للكرش

من أهم المميزات التي قد تتميز بها أعشاب للتخسيس بدون رجيم أن تقوم بتخسيس الكرش، ويقوم الزنجبيل الذي يمثل أحد أشهر أعشاب الطب البديل التي تُستخدم لعلاج العديد من الأمراض، ومن ضمن أهم استخداماته هي خسارة الوزن وحرق دهون الجسم، ويقوم الزنجبيل بحرق دهون البطن بشكل كبير مما يجعله حل فعّال للكرش، كما أن الزنجبيل يزيد من معدل التمثيل الغذائي ويعمل على تقليل الشهية.

ماذا اشرب قبل النوم لانقاص الوزن؟

يجب على من يريد إنقاص الوزن أن يتبع أنظمة غذائية مفيدة والابتعاد عن الحبوب، وكذلك لابد من الاهتمام بتناول الفاكهة والخضروات، والأعشاب التي ثبت فعاليتها، وقبل النوم يجب تناول مشروب الماء مع عصير الليمون، حيث يعمل على سرعة الحرق وتنشيط الجهاز الهضمي.