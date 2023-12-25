تراند اليوم : “لخسارة الوزن” رجيم الفواكه والخضار سالي فؤاد يفقدك 5 كيلو أسبوعيا

الرياض - أميرة القحطاني - ثبت نجاح رجيم الفواكه والخضار سالي فؤاد في الكثير من الحالات التي ترغب في فقدان الوزن، وقد يظن البعض أن الفواكه قد تزيد من مجموع السعرات الحرارية التي تدخل إلى الجسم، ولكن في حقيقة الأمر أن تناول الفاكهة التي تتضمن سكريات غير ضارة بالجسم يساعد الشخص على الحفاظ على جزء من وزنه مع خسارة الجزء الآخر، كما أنها طريقة مثالية لمن لا يرغب في الشعور بالحرمان أثناء اتباع حمية غذائية معينة.

رجيم الفواكه والخضار سالي فؤاد

تمثل الفواكه بأغلب أنواعها سيف ذي حدين؛ وذلك لأنها تحتوى على مجموعة من الكربوهيدرات والسكريات التي لها دور كبير في زيادة الوزن، ولكن على الجانب الآخر نجد أن الفواكه تمنح من يتناولها مجموعة كبيرة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تعزز من صحة الجسم إلى حد كبير، وقد يجعل ذلك الأمر تناول الفاكهة أمر يحتاج إلى درجة عالية من التحكم وهذا ما نجده في رجيم الفواكه والخضار سالي فؤاد بجدارة .

رجيم الفاكهة لمدة 3 أيام

من أهم مميزات رجيم الفواكه والخضار سالي فؤاد أنه يسمح بتناول كافة الفواكه والتي يأتي على رأسها الرمان، التفاح وفاكهة الجوافة.

ويتم منع بعض أنواع الفاكهة من هذا النظام الغذائي وهي: البلح، التين والعنب.

وفي حقيقة الأمر أن هذا النظام يتم الالتزام به على مدار ثلاثة أيام فقط.

وفي حال رغب أحدهم في الاستمرار على هذا النظام الغذائي لمدة زمنية أطول من 3 أيام، يجب عليه أن يتناول معه بعض البقوليات والخضروات المطهية الخالية من الدهون تمامًا.

كما يمكن تناول الحليب منزوع الدسم والبيض المسلوق.

رجيم الطوارئ سالي فؤاد

يلتزم من يرغب في اتباع رجيم الفواكه والخضار سالي فؤاد بتناول الفواكه والمياه فقط لمدة ثلاثة أيام، ومن الجدير بالذكر أن محتوى الكربوهيدرات المتواجد في الفاكهة لا يؤثر على مسويات السكر بالدم، ويتم النظام كالآتي :

يعتمد على تناول ثمار التفاح خلال اليوم الأول من الرجيم بأي كمية أيًا كانت.

وفي اليوم الثاني على تناول ثمار البرتقال مع شرب الماء فقط.

كما يعتمد في اليوم الثالث على تناول ثمار الكيوي مع شرب الماء فقط.

أسهل طريقة لخسارة الوزن بسرعة

من افضل انظمة الرجيم هو اتباع رجيم الفواكه والخضار سالي فؤاد الذي يفقدك وزن سريع من خلال نظام غذائي صحي خالي من النشويات والسكريات، مع ممارسة التمارين الرياضية، حيث الاعتماد على الفاكهة الطبيعية.