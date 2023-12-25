تراند اليوم : هل الرمان يحرق دهون البطن؟ استخدامات قشر الرمان للتنحيف

الرياض - أميرة القحطاني - جعل الله عز وجل في قشور الفواكة والنباتات فوائد عظيمة، ومن ذلك نوضح لكم هل الرمان يحرق دهون البطن ويساعد فاكهة الرمان كل ما فيها مفيد حتى قشر الرمان للتنحيف مميز وله فائدة، لهذا عندما تسأل عن هل الرمان يحرق دهون البطن من أجل إنقاص الوزن والترهلات في بعض مناطق الجسم، بالفعل الرمان للرجيم لأنه من الفاكهة التي تحتوي على سعرات حرارية قليلة، ويستخدم في جدول الرجيم اليومي مثل التفاح الأخضر، لذلك من خلال السطور التالية سنجيب على كل هذه الأسئلة ونوضح أهمية الرمان وفوائده الأخرى أيضا.

هل الرمان يحرق دهون البطن؟

بالنسبة لسؤال هل الرمان يحرق دهون البطن، فالإجابة نعم حيث تشير الدراسات الحديثة إلى أن عصير الرمان يمكنه أن ينقص من دهون البطن ويساعد على التخسيس، وخاصة الدهون الحشوية، وهذه من فوائد الرمان للرجيم، حيث أكدت الدراسات أن مضادات الأكسدة الغني بها الرمان تعمل على حرق الدهون البطن الصعبة، كما أنه غني بالبوليفينول الغذائي الذي له دور مهم في كثير من الوظائف الصحية، وذكرت كل هذه التقارير في صحيفة لبريتيش إكسبريس.

كما ذكرت صحيفة Medical News Today أن الرمان به مضادات أكسدة أكثر بثلاث مرات من الشاي الأخضر، وتجدر الإشارة إلى أن بعض الأبحاث أثبتت أن الرمان يمكن أن يعزز من طول العمر، بسبب مادة البوليفينول الذي توجد به.

في مجموعة أخرى من الدراسات التي تم نشرها أفادت أن للرمان قدرة عجيبة لنسف الدهون الحشوية وتعد هذه الدهون من أكثر الدهون ضرارا على الإنسان لأنها عادة ما توجد في تجويف البطن وتغطي الكثير من الأعضاء الحيوية لإنسان، كما صرح الباحثون أن مضادات الأكسدة والبوليفينول وحمض اللينولينيك كل هذه المواد تعزز من تقليل الوزن والإحساس بالشبع لفترات طويلة.

كيف استعمل الرمان للتنحيف؟

للوصول إلى اللياقة البدنية ونسف الدهون في الجسم بأكمله والمناطق العنيدة مثل دهون البطن يمكن، معرفة هل الرمان يحرق دهون البطن؟ باستخدام الرمان ليساعدك في هذا الأمر، وذلك من تحضير المقادير التالية:

نصف كأس ماء.

نصف ملعقة من قشر الرمان المطحون.

نصف ملعقة زنجبيل

نصف ملعقة من الشاي الأخضر

بعض أوراق النعناع الأخضر.

عصير الرمان يحرق الدهون وينقص الوزن

يُمزج قشر الرمان المبشور مع الزنجبيل والشاي الأخضر في كأس كبير.

بعد ذلك قم بإضافة الماء المغلي فوق المقادير الموجودة في الكوب حتى يمتلئ تقريبًا

ثم ضيف أوراق النعناع واترك الخليط لمدة سبعة دقائق تقريبا.

ينصح بشرب هذا المشروب كل صباح على معدة فارغة.

وبمرور الوقت ستلاحظ فقدان الوزن وخاصة في منطقة البطن والكرش.

تجربتي مع قشر الرمان لازالة دهون البطن

وجد أن قشر الرمان عامل مساعد في إزالة دهون البطن ويساعد في عملية الهضم والشعور بالشبع لفترات طويلة، ولهذا أوضح لمن يسأل عن هل الرمان يحرق دهون البطن طريقة تحضير مشروب قشر الرمان مع ملعقة عسل وماء، ويتم بالخطوات التالية:

ضع 2 كوب ماء في وعاء على نار متوسطة.

وعند الغليان ضيفي قشر الرمان، واتركيه على النار حوالي 5 دقائق.

ثم قومي بتصفية الماء من القشر.

بعد ذلك ضيفي ملعقة عسل للخليط.

اشربي من المكون يوميا كوب ليساعد في تخليص البطن والأرداف والجسم كله من الدهون الزائدة.

أضرار قشر الرمان للتخسيس

كما ذكرنا فوائد قشر الرمان للجسم والتنحيف، فإنه كذلك قد يؤثر على بعض الاشخاص الذين يعانون من مرض الحساسية، ولابد من استشارة الطبيب قبل استخدامه بخاصة لمرضي ضغط الدم.