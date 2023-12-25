تراند اليوم : اختبر مهاراتك واكتشف 5 اختلافات بين صورتي الكريسماس خلال 17 ثانية

الرياض - أميرة القحطاني - الغاز البحث عن الاختلافات هي إحدى أنواع الألعاب العقلية الممتعة والتي تعمل على تحدي مهارات اللاعبين، فهي دائمًا تتكون من صورتين متطابقتين مع وجود بعض الاختلافات، وعلى اللاعبين اكتشاف تلك الاختلافات خلال وقت محدد، وهي تتطلب الانتباه إلى كافة التفاصيل الدقيقة، ولذلك تعد هذه الألغاز وسيلة ممتعة فهي تساعد في تحسين مهارات الملاحظة والتركيز، فهل انت مستعد لبدء تحدى اليوم؟

اكتشف 5 اختلافات بين صورتي الكريسماس

يتضمن لغز اليوم صورتين متشابهتين لغرفة معيشة بها شجرة كريسماس وهدايا ومدفأة، وتبدو الصورتين متطابقين، لكن هناك 5 اختلافات دقيقة، فهل يمكنك اكتشافهم خلال الوقت المحدد وهو 17 ثانية فقط؟

حاول الدقيق جيدا في الصورة، وستلاحظ الفرق بينهما، فهيا ابدأ وقتك يبدأ الآن.

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حل اللغز:

لقد انتهى الوقت، وحان الآن عرض إجابة اللغز، وهو موضح كالتالي بالصورة التالية:

أخبرنا الآن بالتعليقات، هل تمكنت من اكتشاف جميع الاختلافات خلال الوقت المحدد؟ هل كان اللغز صعبا؟