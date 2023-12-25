تراند اليوم : الموز.. فاكهة غنية بالعناصر الغذائية لصحة القلب و لتعزيز المناعة وللنوم بشكل أفضل

الرياض - أميرة القحطاني - الموز فاكهة استوائية لذيذة وغنية بالعناصر الغذائية، مثل الحمض الأميني التربتوفان، الذي يعد ناقلا عصبيًا ينظم المزاج ويساعد على الاسترخاء، كما أن الموز مصدر جيد للبوتاسيوم، وفيتامين ب6، والألياف الغذائية، كما يحتوي على كمية قليلة من السعرات الحرارية، وغني بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة، مثل:

فيتامين سي.

فيتامين أ.

فيتامين هـ.

المغنيسيوم.

الحديد.

الزنك.

فوائد الموز:

تحسين صحة القلب: يحتوي الموز على البوتاسيوم، وهو معدن مهم للحفاظ على صحة القلب، حيث يساعد البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم ومنع الإصابة بأمراض القلب.

تحسين الهضم:حيث يحتوي على الألياف الغذائية، التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالإمساك.

تحسين وظائف الدماغ: يعد الموز غني بفيتامين ب6، الذي يلعب دورًا مهمًا في وظائف الدماغ، مثل الذاكرة والتعلم.

تعزيز الطاقة: يحتوي الموز على الكربوهيدرات، التي توفر الطاقة للجسم.

تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان: غني بمضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية الخلايا من التلف الذي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

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يساعد الموز على النوم بشكل أفضل

حيث يحتوي الموز على العديد من العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد على تجنب الأرق، مثل:

البوتاسيوم : يساعد البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم، والذي يمكن أن يكون له تأثير على النوم، حيث وجدت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يكونون أكثر عرضة للإصابة بالأرق.

: يساعد البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم، والذي يمكن أن يكون له تأثير على النوم، حيث وجدت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يكونون أكثر عرضة للإصابة بالأرق. المغنيسيوم : يساعد المغنيسيوم على استرخاء العضلات، مما يمكن أن يساعد على النوم بشكل أفضل.

: يساعد المغنيسيوم على استرخاء العضلات، مما يمكن أن يساعد على النوم بشكل أفضل. التربتوفان : يساعد التربتوفان على إنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبي يلعب دورًا في تنظيم النوم.

: يساعد التربتوفان على إنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبي يلعب دورًا في تنظيم النوم. فيتامين ب6: يساعد على استقلاب التربتوفان، مما يسهل إنتاج السيروتونين.

بالإضافة إلى هذه العناصر الغذائية، يحتوي الموز أيضًا على الكربوهيدرات، التي تساعد على رفع مستويات السكر في الدم، مما قد يعزز النوم.

ولتجنب الأرق: يمكن أن يساعد تناول الموز قبل النوم مباشرة على تحفيز إنتاج السيروتونين، مما قد يساعد على النوم بشكل أفضل.