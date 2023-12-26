تراند اليوم : لن تتخيل فوائد حليب اللوز المحفزة والمحسنة للبشرة في وقت قياسي

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الرياض - أميرة القحطاني - حليب اللوز من أفضل الماسكات التي يمكنك اختيارها للحفاظ على بشرتك والعناية بها، وذلك لأنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للبشرة ومن أهمها المعادن والفيتامينات والأحماض الدهنية الصحية، ولهذا فأنها تغذي البشرة وترطبها وتحسن من مظهرها العام، ومن خلال موضوعنا سنتعرف على العديد من فوائد حليب اللوز للبشرة وما هي أهم الماسكات الخاصة بالبشرة.
فوائد حليب اللوز للبشرة
أن حليب اللوز غني بفيتامين E الذي يحافظ على العناية بالبشرة عوامل البيئية المضرة، كما أنه يساهم في ترطيب البشرة ويقلل من التجاعيد وتأخر ظهور الخطوط الدقيقة.
كما أنه عند عمل ماسكات للبشرة تحتوي على حليب اللوز فأنها تساعد على تنظيف البشرة بشكل عميق وتتحكم في الإفرازات الزائد بالبشرة ويساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.
بالإضافة إلى أن حليب اللوز يقلل من احمرار البشرة وتهيجها، ويقلل البقع الداكنة التي تكون بسبب التعرض إلى أشعة الشمس لفترات طويلة.
ماسك حليب اللوز والزبادي
يعتبر ماسك حليب اللوز بالزبادي من الماسكات المناسبة للبشرة الخافة وتعطيها الكثيرمن الفوائد وأهمها الترطيب ويقوم على تغذيته بشكل عميق:
- نضع معلقة من حليب اللوز في طبق صغير وأضف عليها معلقة من الزبادي.
- يمزج المكونات مع بعضهم البعض، ثم يتم توزيعها على البشرة والابتعاد على العيون.
- تترك في البشرة لمدة 20 دقيقة، بعد ذلك يتم غسله بالماء.
ماسك حليب اللوز والعسل
إذا كنت ترغب في الحصول على بشرة ناعمة ورطبة وذات مظهر جميل يمكنك استخدام هذا الماسك:
- نحضر طبق صغير ونضع به حليب اللوز.
- يتم إضافة معلقة من عسل النحل.
- قم بتوزيع الماسك على البشرة ويمكن الرقبة.
- يترك على الوجه لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.
- أغسل وجهك بالماء الفاتر.
- يمكنك تكرار هذا الماسك مرتين أسبوعياً وستحصل على أفضل النتائج.
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