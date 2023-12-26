تراند اليوم : كارفور يبدأ عروض الكريسماس بتخفيضات نار على شجر الكريسماس وأدوات التزيين للاحتفال بالأعياد

الرياض - أميرة القحطاني - كارفور يطلق باقة قوية من أقوى التخفيضات على مستلزمات الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية بنسبة تصل ل 38% مما يجعلها فرصة مناسبة للتسوق وتوفير الأموال، حيث تتوافر كل ما قد تحتاج له للاحتفال مع الأسرة وقضاء وقت سعيد، حيث ستجد شجرة الكريسماس بأحجام مختلفة، ومستلزمات تزيين شجر الكريسماس والمنزل، بالاضافة للشيكولاتة اللذيذة والشيبسي والمشروبات الباردة والساخنة، وتتواجد العروض الحالية في فروع كارفور أو من خلال التسوق الكترونيا من الموقع أو التطبيق الرسمي لكارفور مصر على شبكة الانترنت. عروض كارفور في الكريسماس احتفل بالكريسماس ولا تشغل بالك بالتكاليف، حيث وفرت carrefour كل ما يخطر ببالك من منتجات للاحتفال مع الأسرة وبأسعار زمان، مما يمكنك من الشراء والاستمتاع بأجواء العيد، واليكم أهم العروض اليوم: شجرة الكريسماس بارتفاع 2.4 متر بسعر 1349 جنية

شجرة الكريسماس بارتفاع 1.5 متر بسعر 599 جنية

شجرة الكريسماس بارتفاع 60 سنتي متر بسعر 5995 جنية

دمية بابا نويل بسعر 449 جنية

تعاليق الكريسماس بسعر 29.95 جنية

طرطور بابا نويل بسعر 59.95 جنية

نجمة الكريسماس بسعر 59.95 جنية

تعاليق كور بسعر 105 جنية

حبل تل للتزيين بسعر 39.95 جنية

جرس الكريسماس بسعر 59.95 جنية

تعاليق على شكل غزال الكريسماس بسعر 34.95 جنية مميزات الشراء من كارفور مصر يعد كارفور مصر من أكبر سلاسل الهايبر ماركت وأقدمها داخل مصر وهو تابع لمؤسسة الفطيم الاماراتية، وتقوم carrefour بتوفير المنتجات بأسعار مخفضة عن طريق تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج الأصلي والمستهلك، حيث تشتري المنتجات من المصنع مباشرة مما يمكنها من توفير تلك المنتجات بأقل سعر في السوق، حيث تستهدف معدل ربح منخفض لزيادة المبيعات مما يجعلها المقصد الأول للمصريين. اقرأ أيضا عروض رنين تزغلل العين .. اشتري اللي نفسك فيه بسعر المصنع واحصل على هدايا وقسائم شراء

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