تراند اليوم : زيادة منحة البطالة في الجزائر إلى 15000 دينار جزائري

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت الحكومة الجزائرية عن زيادة منحة البطالة من 13000 دينار جزائري إلى 15000 دينار جزائري، وذلك اعتبارًا من شهر جانفي 2024، وتأتي هذه الزيادة في إطار التزامات الرئيس عبد المجيد تبون بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

ووفقًا لتصريحات وزير العمل، فإن هذه الزيادة سيستفيد منها 8 ملايين مواطن وموطنة، أي جميع المسجلين في برنامج منحة البطالة في الجزائر، ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه العالم ارتفاعًا في أسعار المواد الأساسية، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما جاء هذا القرار ضمن جملة من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء المنعقد في 25 أكتوبر الماضي، والتي شملت إلغاء الضريبة على النشاط المهني وتسجيل إنجاز 250 ألف وحدة سكنية جديدة، فضلا عن تقليص الرسم على القيمة المضافة على إنتاج الدواجن والمواد المستوردة.

وتجدر بنا الإشارة إلى أن الإجراءات المرتقبة في مشروع قانون المالية 2024 تندرج في سياق اتخاذ تدابير لتعزيز القدرة الشرائية للأسر، من خلال مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي وزيادة رواتب الموظفين، وتشمل أيضًا إنشاء وإعادة تقييم منحة البطالة وزيادة إعانات ومعاشات التقاعد لصالح فئات اجتماعية معينة من أبرزها ما يلي

– رفع رواتب الموظفين بنسبة 47% من مستوى الأجور لفائدة 2.86 مليون موظف.

– رفع الحد الأدنى لمنح التقاعد في الجزائر إلى 15000 دج.

– زيادة منحة البطالة من 13000 دج إلى 15000 دج.