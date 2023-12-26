تراند اليوم : تسريبات هاتف هواوي Huawei Nova 12 Ultra تكشف عن مواصفات قوية وتصميم مميز

الرياض - أميرة القحطاني - تستعد شركة هواوي الصينية لإطلاق سلسلة هواتفها الجديدة Huawei Nova 12، والتي من المتوقع أن تضم هواتف مختلفة من: Nova 12، وNova 12 Pro، وNova 12 Ultra، وتشير التسريبات إلى أن هاتف Huawei Nova 12 Ultra سيكون هاتفًا مميزًا من حيث المواصفات والتصميم، حيث يتميز بشاشة OLED بدقة عرض عالية، ومعالج قوي، وكاميرا قوية عالية الدقة، كما سيدعم الشحن السريع بقوة 100 وات.

وقد كشفت تسريبات عديدة عن مواصفات وتصميم هاتف Huawei Nova 12 Ultra، والذي يُتوقع أن يكون الإصدار الرائد من السلسلة، ونتعرف الآن على مواصفات Huawei Nova 12 Ultra

التصميم

وفقًا للتسريبات، سيتميز هاتف Huawei Nova 12 Ultra بتصميم فريد من نوعه، حيث سيضم شاشة منحنية رباعية الأضلاع، مع نوتش على شكل ثقب صغير في أعلى اليسار لكاميرا السيلفي.

وستضم الواجهة الخلفية للهاتف كاميرا ثلاثية العدسات، مرتبة في شكل دائرة، مع فلاش LED.

مواصفات هاتف Huawei Nova 12 Ultra

من المتوقع أن يضم هاتف Huawei Nova 12 Ultra شاشة OLED بقياس 6.7 بوصة، بدقة عرض 2K، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية.

وسيعمل الهاتف بمعالج Kirin 9000s، وهو معالج من إنتاج هواوي نفسه، ويستند إلى معمارية ARMv9.

وستضم كاميرا الهاتف الرئيسية مستشعرًا بدقة 50 ميجابكسل، مع عدسة f/1.8، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل، مع عدسة f/3.4، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع عدسة f/2.4.

وستضم كاميرا السيلفي للهاتف مستشعرًا بدقة 64 ميجابكسل، مع عدسة f/2.2.

وسيأتي الهاتف ببطارية بسعة 4600 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 100 وات.

ويأتي بألوان: اللون الأزرق المميز، والأسود، والرمادي الدخاني.

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مميزات هاتف هواوي Nova 12 Ultra

المواصفات Huawei Nova 12 Ultra الشاشة OLED بقياس 6.7 بوصة، بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية. المعالج Kirin 9000s الكاميرا الخلفية كاميرا رباعية العدسات: 50 ميجابكسل (رئيسية) .

12 ميجابكسل (تليفوتوغرافي) .

2 ميجابكسل (ماكرو). الكاميرا الأمامية 64 ميجابكسل. البطارية 4600 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 100 وات. الألوان الأزرق المميز – والأسود – والرمادي الدخاني. مميزات أخري يدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية ثنائي الاتجاه، والتحكم بالذكاء الاصطناعي، والدفع الذكي.

سعر هاتف Huawei Nova 12 Ultra

من المتوقع أن يطرح هاتف Huawei Nova 12 Ultra في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 800 دولار أمريكي.