تراند اليوم : فوائد البابونج المذهلة للجسم وطرق الاستفاده منه للأطفال والكبار

الرياض - أميرة القحطاني - البابونج هو نبات عشبي يعود أصله إلى مناطق البحر الأبيض المتوسط، ويستخدم منذ فترة طويلة في العديد من التقاليد العلاجية والتجميلية، ويُعتبر البابونج أحد الأعشاب الأكثر شهرة واستخدامًا في العالم، وذلك بسبب فوائده المذهلة للجسم، ولا تقتصر فوائد البابونج على البالغين فحسب، بل يمكن للأطفال تناوله أيضاً عن طريق مشروب دافئ محلى بالعسل لتعزيز الفوائد التي يمكن أن تعزز من صحة الطفل.

فوائد البابونج المذهلة للجسم

خصائص مضادة للالتهابات

يحتوي البابونج على مركبات تُعرف باسم البيسابولول والأبيجينين، والتي تعزز الاستجابة المناعية وتقلل من التهابات الجسم، ويُعتبر البابونج فعالًا في تخفيف الالتهابات المرتبطة بأمراض مثل التهاب المفاصل والتهابات الجهاز التنفسي، وأيضاً حل بعض مشاكل فروة الرأس والشعر.

تهدئة الجهاز العصبي

يُعتبر البابونج مهدئًا طبيعيًا للجهاز العصبي، حيث يحتوي على مركبات تُعرف باسم البيسابولول والفلافونويدات، والتي تساعد في تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر والقلق، لذلك يُمكن استخدام البابونج لتحسين النوم وتخفيف الأرق.

صحة الجهاز الهضمي

يُعد البابونج واحدًا من أبرز الأعشاب التي تعزز صحة الجهاز الهضمي، وذلك بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا، والتي تساعد في تخفيف الالتهابات المعوية وتعزيز صحة الأمعاء، ويمكن استخدام البابونج لتخفيف الغازات والانتفاخ وتهدئة القولون العصبي.

تحسين صحة الجلد

يحتوي البابونج على مركبات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، والتي تجعله مفيدًا لصحة البشرة، حيث يمكن استخدام البابونج لتهدئة البشرة المتهيجة، وتخفيف حب الشباب والبثور، وتهدئة التهابات الجلد مثل الأكزيما والصدفية.