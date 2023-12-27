تراند اليوم : عصير الجزر والشمندر سبيلك للتخلص من السموم والترطيب والتغذية وهذا هو السبب؟

الرياض - أميرة القحطاني - الجزر والشمندر هما من الأطعمة الفائقة التي يجب أن تكون جزءًا من نظامك الغذائي، لذلك اصنع عصير الجزر والشمندر لتتمتع بالفوائد الصحية التي يوفرها، حيث لا يوفر الجزر والشمندر الحيوية لطعامك فحسب، بل يوفران أيضًا العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك،ف يمكن لهذه الخضروات الجذرية تحسين عملية الهضم، وتعزيز المناعة، والحفاظ على رطوبة الجسم، وأكثر من ذلك بكثير،تابع القراءة لمعرفة الفوائد الصحية لعصير الجزر والشمندر.

عصير الجزر والشمندر

ما هي القيمة الغذائية لعصير الجزر والشمندر؟

عصير الجزر والشمندر غني بالفيتامينات A وC والفولات والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، فهو يوفر خيارًا منخفض السعرات الحرارية وغني بالعناصر الغذائية مع فوائد صحية محتملة، فيقول اختصاصي التغذية إيكتا سينغوال إن المحتوى الغذائي المحدد لعصير الشمندر والجزر يمكن أن يختلف بناءً على عوامل مثل حجم الخضروات المستخدمة والوصفات الفردية ، ومع ذلك، في المتوسط، كوب واحد (حوالي 240 مل) من هذا العصير محلي الصنع قد يوفر تقريبًا:

فيتامين أ: حوالي 15.000 إلى 20.000 وحدة دولية، مما يساهم بأكثر من 300 بالمائة من الاستهلاك اليومي الموصى به.

فيتامين ج: ما يقرب من 20 إلى 30 ملليجرام، وهو ما يساهم بحوالي 25 إلى 40 بالمائة من الاستهلاك اليومي الموصى به.

حمض الفوليك: حوالي 50 إلى 80 ميكروغراماً، مما يوفر حوالي 12 إلى 20 بالمائة من الاستهلاك اليومي الموصى به.

البوتاسيوم: حوالي 300 إلى 400 ملليجرام، وتمثل حوالي 8 إلى 10 بالمائة من الاستهلاك اليومي الموصى به.

ما هي الفوائد الصحية لشرب عصير الجزر والشمندر؟

وبصرف النظر عن الحفاظ على رطوبة الجسم، فإن هذا العصير له العديد من الفوائد الصحية، وفيما يلي بعض منها:

يحسن صحة القلب

يقول الخبير إن عصير الجزر والشمندر قد يدعم صحة القلب من خلال المساعدة في خفض ضغط الدم، يمكن أن يحدث هذا، لأن النترات الموجودة في الشمندر يمكن أن توسع الأوعية الدموية.

يكافح الالتهابات

العصير مليء بمضادات الأكسدة من الشمندر والجزر، لذلك، قد يساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الجسم.

يحسن عملية الهضم

يحتوي عصير الشمندر والجزر على الألياف التي تدعم صحة الجهاز الهضمي، يمكن أن يساعد في حركات الأمعاء المنتظمة ويعزز صحة الأمعاء.

يعزز المناعة

يمكن أن يساهم مزيج العناصر الغذائية، بما في ذلك الفيتامينات A وC، في هذا العصير في تقوية جهاز المناعة، يمكن أن يساعد الجسم على مكافحة الالتهابات.

يعزز القدرة على التحمل

قد تعمل النترات الموجودة في الشمندر على تحسين أداء التمارين الرياضية عن طريق زيادة تدفق الأكسجين إلى العضلات، ويقول سينغوال إنه من المحتمل أن يعززوا القدرة على التحمل أثناء الأنشطة البدنية.

إزالة السموم

يحتوي كل من الشمندر والجزر على مركبات قد تدعم وظائف الكبد، حيث أنها تساعد في عملية إزالة السموم وتعزيز تطهير الجسم بشكل عام.

مفيد لصحة الجلد

قد يساعد عصير الجزر والشمندر في الحصول على بشرة صحية ومتوهجة، وذلك بفضل محتواه لفيتامين C المفيد للبشرة.

كيفية تحضير عصير الجزر والشمندر؟

طريقة تحضير عصير الجزر والشمندر بسيطة، وما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

امزجي حبة أو اثنتين من حبات الشمندر، وجزرتين أو ثلاث جزر (حسب الحجم)، وقطعة صغيرة من الزنجبيل.

• قم بتصفية الخليط واستمتع بعصير طازج منزلي الصنع.

بينما يمكن تناول عصير الجزر والشمندر يوميًا، إلا أن الاعتدال هو المفتاح، شرب كوب واحد منه في اليوم، ذلك أن الاستهلاك المفرط قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي أو زيادة في مستويات السكر في الدم، ويقول الخبير إنه قد يسبب أيضًا بيلة الشمندر، وهي حالة غير ضارة حيث يتحول لون البول إلى اللون الوردي.

من يجب عليه تجنب هذا العصير؟

يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى أو تاريخ من حصوات الكلى الحد من الأطعمة الغنية بالأوكسالات مثل الشمندر، يجب على الأشخاص المعرضين للحساسية أيضًا مراقبة ردود الفعل.