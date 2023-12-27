تراند اليوم : الجوافة الوردية.. 6 فوائد صحية لهذه الفاكهة الصديقة لمرض السكري

الرياض - أميرة القحطاني - الجوافة الوردية مليئة بالعناصر الغذائية، لذلك يمكنها تعزيز جهاز المناعة وتعزيز الصحة العامة، في هذه المقالة سنستعرض الفوائد الصحية لهذا النوع من الجوافة التي يجب أن تعرفها، حيث أنه إذا كنت تحب تناول طبق من الجوافة، فلا يمكنك تفويت تناول هذه الجوافة ذات اللون الوردي، فهي بفضل بشرتها الخضراء ولحمها الوردي، فإنها تبدو ممتعة للعين كما أنها لذيذة، ولكن هذا ليس الشيء الجيد الوحيد فيها، فهي قوة من المواد الغذائية كذلك، ذلك أنها غنية بالكالسيوم والبروتين والألياف والمزيد من العناصر الغذائية، وتوفر لجسمك ما يكفي من العناصر الغذائية لضمان أداء أفضل، بالإضافة إلى أنها صديقة لمرض السكري، لذا، ليس من المستغرب أن يعرفه الناس على أنه “طعام خارق”، دعونا نلقِ نظرة على فوائدها الصحية وإذا كانت أفضل من الجوافة البيضاء.

الجوافة الوردية

ما هي القيمة الغذائية للجوافة الوردية؟

الجوافة ذات اللون الوردي مليئة بالعديد من العناصر الغذائية، فيما يلي تفصيل لجميع العناصر الغذائية كما ذكرتها أخصائية التغذية راشيل أنتوني، وموقع هيلث شوتس:

كالسيوم: 14.22 ملجم

الحديد: 0.40 ملغ

المغنيسيوم: 13.26 ملغ

البوتاسيوم: 270 ملغ

البروتين: 1.19 ملغ

المحتوى المائي: 81.22 جرام

الألياف: 7.39 جم

كربوهيدرات: 9.14 جرام

فيتامين ج: 228 ملغ

فوائد الجوافة الوردية الصحية

وبما أن هذه الفاكهة مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية، فإنها يمكن أن تساعدنا على البقاء بصحة جيدة، وفيما يلي فوائد الجوافة الوردية التي يجب أن تعرفها:

تساعد على تقليل نسبة الكولسترول السيئ

ويقول الخبير إن الجوافة، التي تحتوي على ما يقرب من 7 جرامات من الألياف لكل 100 جرام، تحتوي على نسبة أعلى من الألياف غير القابلة للذوبان، إلى جانب ألياف أخرى مثل البكتين، تتمتع الألياف هذه، بميزة المساعدة في تقليل مستويات الكوليسترول والبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL).

تعزيز المناعة

الجوافة الوردية مليئة بفيتامين C، الذي يساعد على تعزيز المناعة، وتعزيز صحة الجلد، ويساعد في التئام الجروح ، يحتوي كل 100 جرام من الجوافة على ما يقرب من 228 ملليجرام من فيتامين سي.

تحمي من تلف الجلد

كما أنها غنية بالبيتا كاروتين والليكوبين، وهما من مضادات الأكسدة المعروفة بمكافحة الجذور الحرة داخل الجسم، مما يوفر الحماية ضد تلف الجلد وعملية الشيخوخة.

تساعد في إنقاص الوزن

نظرًا لمحتواها العالي من الألياف والماء، إلى جانب المزايا الغذائية الأخرى، تعد الجوافة الوردية خيارًا ممتازًا للوجبات الخفيفة في منتصف النهار لأولئك الذين يتطلعون إلى التحكم في وزنهم، إن رش القليل من شات ماسالا عليها يضيف نكهة مبهجة ومنعشة وحلوة لهذه الوجبة الخفيفة الصحية.

تنظم ضغط الدم

توفر الجوافة الوردية أيضًا كمية ملحوظة من البوتاسيوم، الذي يلعب دورًا حيويًا في تنظيم ضغط الدم وضمان حسن سير الإشارات العصبية وتقلصات العضلات، فقد وجدت دراسة نشرت في المجلة الماليزية للتغذية أن هريس الجوافة الوردية يساعد على تقليل وزن الجسم وضغط الدم الانقباضي لدى الفئران المصابة بالسمنة الناتجة عن نظام غذائي عالي الدهون (HFD).

مفيد لمرض السكري

تعتبر الجوافة الوردية، بسبب محتواها الغني من الألياف والماء، خيارًا ممتازًا للفاكهة لمرضى السكري، حيث تتميز بمؤشر نسبة السكر في الدم منخفض يبلغ 24، كما أن محتواه العالي من الألياف يساعد على إبطاء إفراغ المعدة، مما يساعدك على تجنب ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم، وهذا يجعلها فاكهة صديقة لمرضى السكر.

الجوافة البيضاء أم الوردية: أيهما أفضل؟

إذا لم يكن اللون ورديًا، فستجد بسهولة الجوافة البيضاء في السوق، يقول الخبير إن كلا النوعين ذو قيمة غذائية عالية، ولكن هناك بعض الاختلافات في خصائصهما الغذائية، فتشتهر الجوافة الوردية بمحتواها العالي من فيتامين C وتحتوي على المزيد من مضادات الأكسدة، ولا تزال الجوافة البيضاء مصدرًا جيدًا لفيتامين C والمواد المغذية الأساسية الأخرى أيضًا، نعم، هناك بعض الاختلافات، لكن الاختلافات الغذائية ليست كبيرة، ويمكن أن يكون كلا النوعين جزءًا من نظام غذائي صحي، لذا يجب أن يعتمد الاختيار بينهما على ذوقك الشخصي وتفضيلاتك في الطهي.

يمكنك تناول الجوافة الوردية بانتظام كجزء من نظام غذائي متوازن، ولكن كما هو الحال مع أي طعام، فإن الاعتدال هو المفتاح، يمكن أن يكون تناول الجوافة الوردية يوميًا أو عدة مرات في الأسبوع جزءًا من نظام غذائي صحي، بشرط أن تتناول أيضًا مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الأخرى لضمان الحصول على كمية جيدة من العناصر الغذائية.