تراند اليوم : الكاكاو فى الشتاء.. راحة وطاقة ومفيد لصحة العظام

الرياض - أميرة القحطاني - الكاكاو أحد المشروبات الشتوية المفضلة لدي الكثير من الأشخاص حيث أنها تساعد على الشعور بالدفء والاسترخاء، بالإضافة إلى أنها تحتوي على العديد من الفوائد الصحية، ومن خلال تقريرنا هذا سنتعرف على أهم فوائد مشروب الكاكاو في فصل الشتاء.

فوائد مشروب الكاكاو في الشتاء

الكثير يتناول مشروب الكاكاو في فصل الشتاء للدفء، ولكن لم يكن يعلم أنه غني بالعديد من الفوائد الصحية التي لا يعلمها وسوف نتعرف عليها سوياً خلال هذا التقرير ومن أبرزها:

الوقاية من الأمراض

أن الكاكاو مع الحليب يعتبر من المشروبات الرائعة الغنية بالكثير من العناصر الغذائية المفيدة ومن أبرزها أنها مضادة للأكسدة لما تحتوي من الفلافونويد وهذا مفيد لصحة القلب.

كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، ولذلك فأن المركبات التي موجودة بالكاكاو هي مفيدة لتحسين صحة القلب والصحة العامة بالكامل.

تحسين المزاج

عند تناول مشروب الكاكاو في فصل الشتاء يساعد على تحسين المزاج، حيث أنه يزيد من مستوي الإندروفين التي يرفع الروح المعنوية ويعالج الاكتئاب في بعض الأحيان.

كما أن الكاكاو يعزز إنتاج الإندورفين والذي يعتبر هو هرمون السعادة في الجسم ويساعد على تسحين المزاج وخاصة في ليالي الشتاء الباردة.

صحة العظام

الكاكاو باللبن من أهم مصادر الكالسيوم الجيدة والتي تحافظ على صحة العظام وتقويه من الإصابة بالعديد من الأمراض ومن أبرزها هشاشة العظام.

لذلك يمكن للأطفال تناول الكاكاو بالحليب للحفاظ على العظام وإدخاله في النظام الغذائي الخاص به لما يحتو على كالسيوم ضروري للأطفال.

يساعد على الدفء والراحة

مشروب الكاكاو يساهم في الشعور بالدفء والاسترخاء كما أنه مهدئ للأعصاب طبيعي، بالإضافة إلى أنه أحدي المشروبات الشتوية التي تقلل من الشعور بالبرد.

تعزيز مستوى الطاقة

الكاكاو يحتوي على الكافيين بنسبة صغيرة بالإضافة السكريات التي يتم وضعه به وهذا يساعد على رفع مستويات الطاقة، ولذلك فهو مفيد في فصل الشتاء خاصة أثناء الأيام التي يكون بها الجو بارداً قد يشعر الشخص بالتعب والخمول، ولكن سوف يساعدك مشروب الكاكاو على تخفيف هذه الأعراض وإعطاء الجسم الشعور بالطاقة الذي يحتاجه.