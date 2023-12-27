تراند اليوم : من طعامك.. 3 خطوات لإبطاء الشيخوخة أهمها البعد عن السكر

الرياض - أميرة القحطاني - أوضحت العديد من الدراسات أنه يمكن إبطاء علامات الشيخوخة خلال فترة قصيرة من خلال إتباع نظام غذائي صحي مناسب، حيث يكون عن طريق عدم تناول الوجبات السريعة والإقلاع عن التدخين والعديد من الملوثات فكل هؤلاء الأشياء تساعد على الإسراع من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

ظهور علامات الشيخوخة المبكرة

هناك الكثير من الأمور الذي يفلها الإنسان تظهر عليه الشيخوخة المبكرة وقد تكون القيام بعادة خاطئة، ولذلك سنتعرف اليوم من خلال موضوعنا على بعض النصائح التي تساعدك في تأخير الشيخوخة.

1- تجنب السكر

ينصح الكثير من المتخصصين من عدم تناول السكر بكميات كبيرة، فأن الشخص عند تجنب السمر يساعد على بطء ظهور الشيخوخة، حيث أن السكر يسبب التهاب مزمن ولذلك يعتبر من أكثر الأعداء لمكافحة الشيخوخة المبكرة، كل ما عليك هو تناول السكر بكميات مناسبة حتى لا يؤثر على مستويات الطاقة والهرمونات.

2- تناول العناصر الغذائية المفيدة

عندما يقوم الشخص بإتباع نظام غذائي صحي ومتوازن مثل تناول الخضراوات والفواكه وغيرها من العناصر الغذائية المفيدة يحافظ على صحته العامة، وذلك لأنها تحتوي على خصائص مضادة للشيخوخة ومنها العديد من الفيتامينات ومضادة الاكسدة التي تساعد على تأخير الشيخوخة، حيث أن الخضروات والفواكه تحتوي على العناصر المهمة لتحييد الجذور الحرة التي تعد مسئولة عن الشيخوخة.

كما أنها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد في تقليل الخطوط الدقيقة وظهور التجاعيد، وهذا من خلال ترطيب البشرة وتعزز مرونتها، لذا يمكنك تناول السمك بجميع أنواع.

بالإضافة إلى أن البشرة تحتاج إلى الكولاجين الموجود في البروتين الخالي من الدهون والذي يعد مهم للغاية للجسم والصحة العامة.

3- الماء البارد

يوجد عدة طرق تساعد على تأخير الشيخوخة ومن أبرزها ممارسة الرياضة في الصباح خاصة في فصل الشتاء والمشي، ومن أبرز هذه الطرق أيضاً هو الاستحمام بالماء البرد أو ملئ حوض الاستحمام بالماء البارد والجلوس به لمدة لا تقل عن 15 دقيقة ووضع الوجه بها كل فترة.

فكل هذه الأمور تساعدك على تأخير ظهور الشيخوخة المبكرة أو ظهور الخيوط الدقيقة التي تظهر في الوجه، كما نصح المتخصصين في تناول الكثير من الماء طوال اليوم فأنه من الأمور الضرورية لصحة الشخص والحفاظ على بشرة بدون تجاعيد.