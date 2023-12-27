تراند اليوم : الكريسماس ورأس السنة الميلادية.. تعرف على الفرق بينهما وسر شجرة الاحتفال

الرياض - أميرة القحطاني - مع اقتراب احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة 2024، واحتفالات الكريسماس، فالكثير يخلط بين الاحتفالين ويعتقد إنهما مناسبة واحدة، لكن الفرق بينهما كبير وهما مناسبتين مختلفتين، ونتعرف الآن في هذا المقال على الفرق بين احتفالات الكريسماس ورأس السنة.

احتفالات الكريسماس

يعتبر الكريسماس من أهم الأعياد المسيحية، فهو العيد الثاني بعد عيد القيامة، ويحتفل به الإخوة الأقباط بمناسبة ميلاد السيد المسيح، ويتم الاحتفال به يوم 25 ديسمبر من كل عام بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية، بينما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والشرقية به في يوم 7 يناير من كل عام، بينما الكنيسة الأرمنية تحتفل به يوم 6 يناير.

شجرة الكريسماس ” شجرة عيد الميلاد “

تعتبر شجرة الكريسماس ” شجرة عيد الميلاد ” من أهم مظاهر الاحتفال بالكريسماس، ويتم إعدادها قبل العيد بأيام وتزينها حتى عيد الغطاس، وترجع فكرة شجرة الكريسماس أو شجرة عيد الميلاد إلى القرون الوسطى، في ألمانيا، حيث كان يعتقد بأن الأشجار الخضراء أو شجر الصنوبر تبعد السحر والأرواح الشريرة، ليستمر تقليد أشجار الكريسماس ويرتبط بأعياد الميلاد.

ثم تطورت بعد ذلك فأصبح يتم تزينها وتوضع الهدايا حولها، احتفالا بعيد الكريسماس، ليدخل هذا التقليد إلى إنجلترا في أوائل القرن الـ 19، ثم ينتقل إلى أمريكا وكندا، لتصبح فيما بعد أشجار الكريسماس طقسا سنويا، في احتفالات أعياد الميلاد المجيد في مختلف أنحاء العالم.

احتفالات رأس السنة الميلادية

أما احتفالات رأس السنة الميلادية، فهي تكون في اليوم الأول من شهر يناير من كل عام، أي مع بداية العام الجديد، ويحتفل به في مختلف أنحاء العالم، وتعتبر من الاحتفالات الغير دينية، ويتم إحيائه في مختلف دول العالم في ليلة 31 ديسمبر من نهاية العام، من خلال عروض للألعاب النارية والعد التنازلي استعدادا لاستقبال العام الجديد.