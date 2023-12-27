تراند اليوم : فوائد شرب الشوكولاتة الساخنة في الشتاء ستجعل لعابك يسيل

الرياض - أميرة القحطاني - كوبك المفضل من الشوكولاتة الساخنة لا يمنحك الدفء في الشتاء فحسب، بل المزيد من الفوائد الصحية أيضًا، إن الجميع يحب قضاء هذا الوقت المريح في الشتاء، والجلوس في الزاوية المفضلة لتذوق كوب من الشاي الساخن أو القهوة، حيث أن الدفء الذي يحصل عليه جسمنا، ليس له مثيل، ومع ذلك، بقدر ما تحب كوب الشاي أو القهوة الساخن، هناك أيضًا شعور غني بتذوق كوب من الشوكولاته الساخنة، وبصرف النظر عن إثارة ذوقك، هناك بعض الفوائد الصحية الإضافية، فيما اذا تم تناوله باعتدال، مع العلم أن له بعض الفوائد الصحية التي تجعله يستحق التجربة، وهذه الفوائد يوضحها خبير التغذية أفني كاول لفهم الفوائد الصحية لشرب كوب من هذه الشوكولاتة في الشتاء، واصل القراءة لمعرفة المزيد.

الشوكولاتة الساخنة

ما هي الفوائد الصحية لشرب الشوكولاتة الساخنة؟

إن الانغماس في كوب من الشوكولاته الساخنة خلال أشهر الشتاء ليس مجرد علاج مبهج لبراعم التذوق، ولكنه يمكن أن يوفر أيضًا مجموعة من الفوائد الصحية، وأبرزها التالي:

غني بمضادات الأكسدة

بالإضافة إلى الدفء المريح الذي توفره، تحتوي الشوكولاتة الساخنة، خاصة عندما تكون مصنوعة من الكاكاو والحليب عالي الجودة، على ثروة من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، تساهم مضادات الأكسدة هذه، المعروفة باسم الفلافونويد، في صحة القلب وقد يكون لها خصائص مضادة للالتهابات.

“الكاكاو، المكون الرئيسي في الشوكولاتة الساخنة، يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد”، وبحسب الخبير: “لقد تم ربط هذه المركبات بفوائد صحية مختلفة، بما في ذلك تحسين صحة القلب والتأثيرات المحتملة المضادة للالتهابات”.

صفات تحسين المزاج

يمكن أن تساعد خصائص الشوكولاتة الساخنه المعززة للمزاج، والتي تعزى إلى إطلاق الإندورفين، في رفع الروح المعنوية خلال أيام الشتاء الباردة والكئيبة في كثير من الأحيان، شرب الشوكولاتة الساخنة يمكن أن يحفز إنتاج الإندورفين، هرمونات “الشعور بالسعادة”، قد يساهم ذلك في تحسين الحالة المزاجية والشعور بالرفاهية، وهو أمر مفيد بشكل خاص خلال أشهر الشتاء الباردة والقاتمة.

صحة العظام

تعتبر الشوكولاته الساخنة المصنوعة من الحليب مصدرًا جيدًا للكالسيوم، وهو أمر ضروري للحفاظ على عظام قوية وصحية، حيث يعد تناول الكالسيوم المناسب أمرًا مهمًا للوقاية من حالات مثل هشاشة العظام، كما أن دمج الشوكولاتة الساخنة في روتينك الشتوي يمكن أن يساهم في تناول الكالسيوم بشكل عام.

الدفء والراحة

إن تناول الشوكولاته الساخنة في الشتاء يوفر الدفء والراحة الفوريين، والطبيعة المهدئة للمشروبات الساخنة يمكن أن تساعد في تخفيف البرد، وتعزيز الشعور بالدفء والاسترخاء.

بينما يتنقل المرء في برد الشتاء، فإن احتساء كوب من الشوكولاتة الساخنة لا يصبح مجرد طقوس لذيذة ولكن أيضًا ممارسة مغذية لكل من الجسد والروح.

يعزز مستويات الطاقة

وقال الخبير إن وجود كمية صغيرة من الكافيين في الشوكولاتة، إلى جانب السكريات الطبيعية في المشروبات، يمكن أن يوفر دفعة خفيفة من الطاقة، قد يكون هذا مفيدًا بشكل خاص خلال فصل الشتاء عندما يؤدي الطقس البارد وانخفاض ساعات النهار إلى الشعور بالتعب والخمول.

خاتمة: بعد كل ما قيل، يُرجى عدم المبالغة في شرب الشوكولاته الساخنة لأنها تأتي مع عبء إضافي من السكر وهو أمر غير جيد لصحتك، وإذا كانت لديك حالة مرضية موجودة مسبقًا أو كنت تحاول إنقاص وزنك، فاستشر اختصاصي تغذية مؤهل لمعرفة ما إذا كان بإمكانك الاستمتاع بتناول الشوكولاتة الساخنة وما مقدارها؟