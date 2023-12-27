تراند اليوم : للأذكياء.. هل يمكنك اكتشاف 3 اختلافات بين الصورتين خلال 9 ثوان فقط

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الرياض - أميرة القحطاني - الغاز الوهم البصري والبحث عن الاختلافات من أفضل الألغاز التي تساعد على تحسين قدرتك على التذكر البصري وتنشط العقل، وذلك نظرا لما تتطلبه تلك الألغاز من تحدي لمهارات الملاحظة لديك وقوة النظر، فإذا كنت تبحث عن طريقة ممتعة لقضاء أوقات الفراغ وتنشيط عقلك، فان الألغاز هي الوسيلة الأمثل لذلك، فهيا اختبر مهاراتك واكتشف الاختلافات في لغز اليوم.
اكتشف 3 اختلافات بين الصورتين
يتضمن لغز اليوم صورتين لصبي يغسل وجهه، وتبدو الصورتين متشابهتين، ولكن هناك 3 اختلافات بينهما، هل يمكنك اكتشافهم خلال 9 ثوان فقط، هيا حاول البحث جيدا وستكتشف الاختلافات، وقتك يبدأ الآن.
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حل اللغز:
لقد انتهى الوقت، هل تمكنت من اكتشاف جميع الاختلافات؟ أخبرنا في التعليقات، وإذا لم تتمكن من تحددي الاختلافات، فلا تقلق سنقدم إليك جل اللغز في الصورة التالية:
والآن أخبرنا في التعليقات، هل كان لغز اليوم ممتعًا؟ كم استغرقت للاكتشاف جميع الاختلافات؟
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