تراند اليوم : ظهور مواصفات Honor X50 GT وتكويناته قبل الإعلان الرسمي

الرياض - أميرة القحطاني - في وقت سابق من اليوم، أكدت شركة Honor الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية، أنها ستكشف النقاب عن Honor X50 GT في 4 يناير في الصين ، وقد تم الآن إدراج الجهاز في المتجر الرسمي للشركة عبر الإنترنت للحجز، تحتوي القائمة على العروض الرسمية للهاتف، وكشفت أيضًا أنه سيكون متاحًا في أربعة تكوينات، وفي الوقت نفسه، أكدت محطة الدردشة الرقمية المشهورة، المواصفات الرئيسية لهاتفX50 GT.

متغيرات Honor X50 GT وخيارات الألوان

سيأتي Honor X50 GT بأربعة خيارات لتكوينات الذاكرة ، وستؤكد الشركة سعر الجهاز عند الإطلاق، ولكن يُقال أنه يمكن إتاحته بنطاق سعري يتراوح بين 2000 يوان (حوالي 280 دولارًا أمريكيًا) و3000 يوان (حوالي 425 دولارًا أمريكيًا).

ولا تحتوي القائمة على معلومات حول المواصفات الأخرى لجهاز Honor X50 GT، وفيما يتعلق بخيارات الألوان، تنص القائمة على أنها ستأتي في خيارين : أسود وفضي.

مواصفات Honor X50 GT (تسريبات)

وفقًا لمنشور على موقع التدوينات الصيني Weibo بواسطة محطة الدردشة الرقمية الموثوقة، تشتمل مواصفات الجهاز على ما يلي: