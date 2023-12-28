تراند اليوم : ظهور مواصفات Honor X50 GT وتكويناته قبل الإعلان الرسمي

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الرياض - أميرة القحطاني - في وقت سابق من اليوم، أكدت شركة Honor الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية، أنها ستكشف النقاب عن Honor X50 GT في 4 يناير في الصين ، وقد تم الآن إدراج الجهاز في المتجر الرسمي للشركة عبر الإنترنت للحجز، تحتوي القائمة على العروض الرسمية للهاتف، وكشفت أيضًا أنه سيكون متاحًا في أربعة تكوينات، وفي الوقت نفسه، أكدت محطة الدردشة الرقمية المشهورة، المواصفات الرئيسية لهاتفX50 GT.
متغيرات Honor X50 GT وخيارات الألوان
سيأتي Honor X50 GT بأربعة خيارات لتكوينات الذاكرة ، وستؤكد الشركة سعر الجهاز عند الإطلاق، ولكن يُقال أنه يمكن إتاحته بنطاق سعري يتراوح بين 2000 يوان (حوالي 280 دولارًا أمريكيًا) و3000 يوان (حوالي 425 دولارًا أمريكيًا).
ولا تحتوي القائمة على معلومات حول المواصفات الأخرى لجهاز Honor X50 GT، وفيما يتعلق بخيارات الألوان، تنص القائمة على أنها ستأتي في خيارين : أسود وفضي.
مواصفات Honor X50 GT (تسريبات)
وفقًا لمنشور على موقع التدوينات الصيني Weibo بواسطة محطة الدردشة الرقمية الموثوقة، تشتمل مواصفات الجهاز على ما يلي:
- سيصل جهاز Honor X50 GT مزودًا بلوحة OLED مقاس 6.78 بوصة توفر دقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز.
- سيحتوي على مستشعر بصمة الإصبع على الشاشة للأمان وسيعمل على نظام التشغيل Android 14 المستند إلى Magic OS 7.2.
- سيستمد الهاتف الذكي الطاقة من مجموعة شرائح Snapdragon 8 Plus Gen 1 وبطارية تبلغ سعتها 5800 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 35 وات.
- لتبديد الحرارة، سيتم تجهيز الجهاز بوحدة تبريد VC بمساحة 5100 مم².
- سيحتوي الهاتف على نظام الكاميرا المزدوجة المثبت في الخلف مكون من كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل مدعومة بمستشعر كاميرا مقاس 1.67 بوصة بفتحة f / 1.75، ولم يتضمن التسريب أي معلومات حول الكاميرا الثانوية أو الكاميرا الأمامية في X50 GT.
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