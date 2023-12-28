تراند اليوم : رابط مراحل التجنيس للاستفادة من متابعة طلب ملف التجنيس في تركيا 2023- 2024

الرياض - أميرة القحطاني - إذا كنت ترغب في الحصول على الجنسية التركية والتي هي من أبرز أوليات الكثيرين حول العالم، فقد تتساءل عن مراحل التجنيس ومدتها وكيفية متابعة ملفك، إذا أتخذ خطوتك الأولي في الوصول الى موقع الادارة العامة للنفوس والجنسية على الأنترنت، مع بضع نقرات فقط يمكن للمقيمين والأجانب الذين يسعون ليصحبوا جزء من الأمة التركية الاستفادة من تقنية الاستعلام عن مراحل وضع طلبات التجنيس ومتابعة تقدمها بكل سهولة ويسر.

متابعة مراحل التجنيس إلكترونيا

يمكن الاستفسار عن مراحل التجنيس من خلال موقع النفوس والمواطنة الالكتروني وذلك عن طريق تسجيل الدخول عليّه باستخدام رقم طلبك مع معلوماتك الشخصية أيضاً مثل تاريخ الميلاد، من خلال شاشة تلفونك او جهاز الكمبيوتر الخاص بك، حيث أن هذا المسار الالكتروني يظهر بشكل فوري نتائج ملف التجنيس والمرحلة التي يتم الوصول إليها عبر الموقع المذكور دون الحاجة لزيارة دائرة النفوس بنفسك مما يوفر عليك الوقت والجهد.

آلية الاستعلام

الدخول إلى رابط متابعة مراحل ملف التجنيس ستجد نموذج الاستعلام الالكتروني الذي يتطلب منك ملء بعض المعلومات الأساسية أدخل رقم طلب الجنسية الخاص بك في الحقل المخصص الذي يقول Başvuru Numarası

أدخل تاريخ ميلادك بالتنسيق المطلوب( يوم / شهر / سنة) في الحقل المخصص الذي يقول Doğum Tarihi.

قد يتطلب منك إدخال رموز أو أرقام التي تظهر في الصورة المرئية او مجرد النقر على المربع الالكتروني المذكور في بعض الاحيان من اجل التحقق من الاستعلام يتم من قبل شخص وليس برمجيات آلية. بعد إدخال كل المعلومات اللازمة انقر على الزر المعنون Sorgula” لتقديم الاستعلام ستظر النتيحة بشكل فوري التي توضح ماهي المرحلة التي وصل إليها ملف التجنيس المعني. ومعرفة ما إذا كان هناك نقص أو مشكلة في ملفك وكيف تحلها.

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