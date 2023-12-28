تراند اليوم : رابط مراحل التجنيس للاستفادة من متابعة طلب ملف التجنيس في تركيا 2023- 2024

- 1/2
- 2/2
الرياض - أميرة القحطاني - إذا كنت ترغب في الحصول على الجنسية التركية والتي هي من أبرز أوليات الكثيرين حول العالم، فقد تتساءل عن مراحل التجنيس ومدتها وكيفية متابعة ملفك، إذا أتخذ خطوتك الأولي في الوصول الى موقع الادارة العامة للنفوس والجنسية على الأنترنت، مع بضع نقرات فقط يمكن للمقيمين والأجانب الذين يسعون ليصحبوا جزء من الأمة التركية الاستفادة من تقنية الاستعلام عن مراحل وضع طلبات التجنيس ومتابعة تقدمها بكل سهولة ويسر.
متابعة مراحل التجنيس إلكترونيا
يمكن الاستفسار عن مراحل التجنيس من خلال موقع النفوس والمواطنة الالكتروني وذلك عن طريق تسجيل الدخول عليّه باستخدام رقم طلبك مع معلوماتك الشخصية أيضاً مثل تاريخ الميلاد، من خلال شاشة تلفونك او جهاز الكمبيوتر الخاص بك، حيث أن هذا المسار الالكتروني يظهر بشكل فوري نتائج ملف التجنيس والمرحلة التي يتم الوصول إليها عبر الموقع المذكور دون الحاجة لزيارة دائرة النفوس بنفسك مما يوفر عليك الوقت والجهد.
آلية الاستعلام
- الدخول إلى رابط متابعة مراحل ملف التجنيس
- ستجد نموذج الاستعلام الالكتروني الذي يتطلب منك ملء بعض المعلومات الأساسية
- أدخل رقم طلب الجنسية الخاص بك في الحقل المخصص الذي يقول Başvuru Numarası
- أدخل تاريخ ميلادك بالتنسيق المطلوب( يوم / شهر / سنة) في الحقل المخصص الذي يقول Doğum Tarihi.
- قد يتطلب منك إدخال رموز أو أرقام التي تظهر في الصورة المرئية او مجرد النقر على المربع الالكتروني المذكور في بعض الاحيان من اجل التحقق من الاستعلام يتم من قبل شخص وليس برمجيات آلية.
- بعد إدخال كل المعلومات اللازمة انقر على الزر المعنون Sorgula” لتقديم الاستعلام
- ستظر النتيحة بشكل فوري التي توضح ماهي المرحلة التي وصل إليها ملف التجنيس المعني. ومعرفة ما إذا كان هناك نقص أو مشكلة في ملفك وكيف تحلها.
ملاحظات
- يجب ان تمتلك رقم الهوية الوطنية التركية TC Kimlik Numarası لتتمكن من الاستعلام عن ملف التجنيس الخاص بك الكترونيا
- إذا لم يكن لديك رقم الهوية الوطنية يمكنك الحصول عليه من أقرب مركز للشرطة.
- إذا واجهتك مشاكل في الاستعلام عن ملف التجنيس الخاص بك الكترونيا يمكنك الاتصال بمركز اتصالات استعلامات الاجانب في تركيا وهو 157 الذي يعمل تحت بنية المديرية العامة لادارة الهجرة التركية,
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : رابط مراحل التجنيس للاستفادة من متابعة طلب ملف التجنيس في تركيا 2023- 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.