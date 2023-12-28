تراند اليوم : حجز موعد اختبار القيادة في الكويت بسهولة

الرياض - أميرة القحطاني - رخصة القيادة هي وثيقة رسمية تسمح لحاملها بقيادة المركبات على الطرق العامة، في الكويت يجب على جميع الراغبين في الحصول على رخصة قيادة اجتياز اختبار القيادة الذي تنظمه وزارة الداخلية، سنوضح من خلال هذا المقال خطوات حجز موعد اختبار القيادة في الكويت، بالإضافة إلى تقديم بعض النصائح حول عملية الحجز.

خطوات حجز موعد اختبار القيادة في الكويت

قم بزيارة موقع وزارة الداخلية الكويتية من هنا.

انقر على رابط “حجز موعد اختبار القيادة”.

حدد نوع رخصة القيادة التي تريد التقدم للحصول عليها.

أدخل رقم البطاقة المدنية الخاص بك.

أدخل رقم الهاتف المحمول الخاص بك.

حدد تاريخًا ووقتًا لاختبار القيادة.

انقر على زر “حجز”.

ستتلقى رسالة تأكيد على رقم الهاتف المحمول الخاص بك.

احضر إلى مركز اختبار القيادة في التاريخ والوقت المحددين.

أحضر معك البطاقة المدنية الأصلية الخاصة بك.

ادفع رسوم اختبار القيادة.

قم بإجراء اختبار القيادة.

إذا نجحت في اختبار القيادة، فستحصل على رخصة القيادة الخاصة بك.

نصائح حول عملية حجز موعد اختبار القيادة في الكويت

احجز موعدًا لاختبار القيادة في أقرب وقت ممكن، قد تكون مواعيد الاختبار محدودة، لذا من الأفضل حجز موعد في وقت مبكر.

تأكد من أنك مستعد لاختبار القيادة، راجع قواعد المرور الكويتية وتدرب على القيادة في ظروف مختلفة.

احضر إلى مركز اختبار القيادة في الوقت المحدد، إذا تأخرت عن موعدك فقد تفقد فرصة إجراء الاختبار.

أحضر معك البطاقة المدنية الأصلية الخاصة بك، لن يُسمح لك بإجراء اختبار القيادة إذا لم يكن لديك بطاقة هوية صالحة.

ادفع رسوم اختبار القيادة. تبلغ رسوم اختبار القيادة 10 دنانير كويتية.

قم بإجراء اختبار القيادة الذي يتكون من قسمين: اختبار تحريري واختبار عملي، يجب عليك اجتياز كلا الجزأين من الاختبار للحصول على رخصة القيادة.

إذا نجحت في اختبار القيادة، فستحصل على رخصة القيادة الكويتية الخاصة بك وهي صالحة لمدة 5 سنوات.