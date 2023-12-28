تراند اليوم : نتائج الطلاب الكويت ٢٠٢٣ المتوسط من موقع وزارة التربية والتعليم

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية عن نتائج الطلاب الكويتيين في المرحلة المتوسطة للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢. ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج من خلال موقع المربع الالكتروني التابع للوزارة. خطوات الحصول على نتائج الطلاب الكويت ٢٠٢٣ المتوسط الدخول إلى موقع المربع الالكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم الكويتية.

النقر على أيقونة “نتائج الطلاب”.

اختيار المرحلة الدراسية “المتوسطة”.

إدخال الرقم المدني للطالب.

إدخال الرقم التسلسلي للطالب.

النقر على زر “بحث”.

رابط نتائج الطلاب الكويت ٢٠٢٣ المتوسط يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتائج الطلاب الكويتيين في المرحلة المتوسطة للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ من خلال الرابط التالي: [رابط نتائج الطلاب الكويت ٢٠٢٣ المتوسط] ملاحظات يجب على الطلاب وأولياء الأمور التأكد من صحة البيانات المدخلة قبل النقر على زر “بحث”.

في حال عدم ظهور النتائج، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاتصال بخدمة عملاء الوزارة على الرقم التالي: ١٨٠٠١٣٣.

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