تراند اليوم : بذور عباد الشمس.. كنز من الفوائد الصحية لمرضى القلب ولتقوية الجهاز المناعي

الرياض - أميرة القحطاني - بذور عباد الشمس أو ما يُعرف بـ “لب عباد الشمس”، هي من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة، حيث تحتوي على نسبة عالية من البروتينات والألياف والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن.

فوائد بذور عباد الشمس الصحية

تتعدد فوائد بذور عباد الشمس الصحية، ومن أهمها:

تحسين صحة القلب

تحتوي بذور عباد الشمس على نسبة عالية من الدهون الصحية غير المشبعة، والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

دعم صحة الجهاز الهضمي

تحتوي بذور عباد الشمس على نسبة عالية من الألياف، والتي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم، كما أنها تساعد على الوقاية من الإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى.

تعزيز صحة الجهاز العصبي

تحتوي بذور عباد الشمس على نسبة عالية من المغنيسيوم وفيتامين E، والذي يساعد على تحسين وظائف الجهاز العصبي وتنظيم مستويات السكر في الدم، كما أنها تساعد على الوقاية من الصداع النصفي ومشاكل النوم وتحسين صحة الدماغ وخفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر وأنواع أخرى من الخرف.

تقوية جهاز المناعة

تحتوي بذور عباد الشمس على نسبة عالية من فيتامين هـ، والذي يعد أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية الخلايا من التلف، وبالتالي تقوية جهاز المناعة.

العناية بالبشرة والشعر

تحتوي بذور عباد الشمس على نسبة عالية من فيتامين هـ، والذي يساعد على حماية البشرة من الجفاف والتلف، كما أنه يساعد على تعزيز نمو الشعر.

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أضرار بذور عباد الشمس

على الرغم من فوائد بذور عباد الشمس الصحية، إلا أنه من المهم عدم الإفراط في تناولها، وذلك لأنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون، وقد تؤدي إلى زيادة الوزن إذا تم تناولها بكميات كبيرة.