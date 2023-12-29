تراند اليوم : أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023

الرياض - أميرة القحطاني - استقرت أسعار الذهب داخل محلات الصاغة المصرية وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 3125 جنيه للبيع و 3075 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم

جاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:

سعر الذهب عيار 24:

تم تسجيل سعر الذهب عيار 24 في محلات الصاغة المصرية اليوم إلى 3571.5 جنيه للبيع و 3514.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22:

وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم إلى 3273.75 جنيه للبيع و 3221.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18:

وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم إلى 2678.5 جنيه للبيع و 2635.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14:

بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 2083.25 جنيه للبيع و 2050 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12:

وصل سعر الذهب عيار 12 اليوم إلى 1785.75 جنيه للبيع و 1757.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9:

بلغ سعر الذهب عيار 9 اليوم إلى 1339.25 جنيه للبيع و 1317.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

تم تسجيل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 25000 جنيه للبيع و 24600 جنيه للشراء.

سعر الذهب عالميا

وصل سعر أوقية الذهب اليوم إلى 2067 دولار للبيع و 2066 دولار للشراء.