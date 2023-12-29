تراند اليوم : تكلفة سعر رسالة مسابقة الحلم 2024 وطريقة الاشتراك في مسابقة الحلم العام الجديد

الرياض - أميرة القحطاني - تكلفة سعر رسالة مسابقة الحلم 2023، وطريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 للدخول في السحب الكبير للحصول على جائزة الحلم 2024 التي تصل إلي مليون دولار، حيث تتزايد عمليات البحث على أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 من قبل أبناء الوطن العربي الطامح في الحصول على المليون دولار والفوز بالجوائز الكثيرة التي يقدمها برنامج الحلم، ولكن يتم دائما السؤال عن كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم وتكلفة سعر الاشتراك في مسابقة الحلم وموعد سحب الجوائز والعديد من التساؤلات الأخري التي يتم الإجابة عليها من خلال موقعكم الإلكتروني مصر فايف.

بداية فإن عملية الاشتراك في مسابقة الحلم من أسهل العمليات التي يمكنكم القيام بها سواء من داخل الموقع الإلكتروني الخاص بالحلم من على الإنترنت واختيار مزود الخدمة وتحديد اسم الدولة ومن ثم تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة أو من خلال هاتفك الذكي بإرسال رسالة قصيرة موضح إليكم سعرها في الفقرات التالية.

تكلفة سعر رسالة مسابقة الحلم 2024

لكي يتمكن المواطنين من كل أنحاء العالم الاشتراك في مسابقة الحلم التوجه إلي رابط مسابقة الحلم 2024 واختيار رمز الدولة كما يوجد رقم دولي لجميع الدول يمكنك التواصل من خلاله، أما عن سعر رسالة الحلم فهي 7 جنيهات إذا كنت تود إرسال الرسالة من أحدي شركات المحمول في مصر، أما عن باقي الدول سنقدم لكم في الفقرات التالية فجاءت كالتالي:

سعر رسالة مسابقة الحلم 2024 في السعودية: 5 ريال سعودي.

في السعودية: 5 ريال سعودي. سعر رسالة مسابقة الحلم 2024 في العراق: 120 دينار.

في العراق: 120 دينار. سعر رسالة مسابقة الحلم 2024 في الكويت 500 فلس.

في الكويت 500 فلس. سعر رسالة مسابقة الحلم 2024 في تونس: 1.44 دينار.

سعر رسالة مسابقة الحلم 2024 في المغرب: 9 دراهم مغربية

سعر رسالة مسابقة الحلم 2023 في اليمن: 150 ريال.

سعر رسالة مسابقة الحلم 2024 في سوريا: 75 ليرة.

سعر رسالة مسابقة الحلم 2024 في الأردن: 70 قرش.

سعر رسالة مسابقة الحلم 2024 في البحرين: 500 فلس.

سعر رسالة مسابقة الحلم 2024 في عمان: 500 فلس.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم

يجب على الراغبين في الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 القيام بإرسال رسالة تحتوي علي كلمة ( dream أو reve أو حلم) علي الرقم المخصص لك لدولة والذي يمكنك الاطلاع عليه من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني mbc والضغط علي مسابقة الحلم وتحديد الدولة سيظهر أمامك رقم الدولة الواجب إرسال الرسالة عليه.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

حددت إدارة مسابقة الحلم ارقام معينة لكل دولة يرغب المتسابقين فيها الدخول إلي هذه المسابقة التي تعد الأهم حالياً في الدول العربية، حيث جاءت الارقام كالتالي:

الاشتراك في مسابقة الحلم من المملكة العربية السعودية: شركة زين 755505، شركة موبايلي 650444.

أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم من مصر: فودافون 95450، اورنج 95458.

الاشتراك في مسابقة الحلم من الأردن: 94099 زين.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من الامارات: إتصالات 5544.

الاشتراك في مسابقة الحلم من البحرين: زين 94000.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من العراق: 2266.

الاشتراك في مسابقة الحلم من المغرب: 9669.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من الكويت: 4242.

الاشتراك في مسابقة الحلم من تونس: 85819.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من اليمن: 5222.

الاشتراك في مسابقة الحلم من عمان: 90434.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من فلسطين: 6144.

من اي مكان في العالم: (008821622778) أو (008821610109).

سحب جائزة الحلم

أعلنت مسابقة الحلم عن اول فائز في عام 2022 وهو من السعودية اسمه حامد احمد اللحياني وحصل على 150 ألف دولار، فيما كان اسم الفائز في مسابقة الحلم في ليلة الأربعاء الموافق 29 ديسمبر في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث يترقب الملايين اسم سعيد الحظ التي يتم إعلان اسمه على الهواء مباشرة بواسطة الإعلامي الشهير مصطفي الأغا، واكدت إدارة البرنامج على استمرار إستقبال رسائل مسابقة الحلم حتي موعد بدء الحلقة، ونذكركم برابط رابط الاشتراك في مسابقة الحلم 2023.

أسماء الفائزين في مسابقة الحلم

يتم إعلان أسماء الفائزين في مسابقة الحلم على الهواء مباشرة من قبل الإعلامي مصطفى الأغا، على قناة MBC في برنامج صدي الملاعب، حيث تقوم إدارة القناة بالاتصال بالفائز وتخبره بأنه الفائز بالجائزة، حيث تبدأ الجوائز المالية من 125 ألف دولار وتصل إلي 3.5 مليون دولار خلال السحب الذي يجري كل ثلاث شهور، آخر من فاز بالجائزة كان اسمه احمد ابراهيم مقيم في الإمارات مصري الجنسية.

اسم الفائز الجديد في مسابقة الحلم يدعي عبد الله محمد اسعد قدح، عمره 60 عام، تم سؤال على الهاتف عن كم مرة اشتركت في الحلم 9 سنوات، كان يعمل معلم ثم تقاعد، من المملكة العربية السُّعُودية، حتي جاء نصيبه في جائزة الحلم الذي تأخر كثير، فاز بجائزة الحلم ب 100 ألف ريال.

موعد سحب جائزة مسابقة الحلم 2023

انطلق الموسم الجديد من مسابقة الحلم 2023، بجوائز متنوعة تم مضاعفاتها عن الموسم الماضي، فقد تم رفع جائزة المليون دولار إلى جائزة المليونين دولار، فضلاً عن سحب المستويات البلاتينية والذهبية والفضية والبرونزية، اما عن اول جائزة في الموسم الجاري فهي 100 ألف دولار يتم سحبها في نهاية الشهر الجاري.

اسم الفائز في مسابقة الحلم

أعلنت مسابقة الحلم منذ لحظات قليلة اسم الفائز في المسابقة التي يشترك فيها سنوياً الملايين، ألا وهو المليونير الرابح الجديد الذي يدخل عام 2024 وهو يحمل جائرة المليون دولار، هو محمد صقر العصيمي، من دولة السعودية، يبلغ من العمر 55 عام، لديه من الأولاد 5، ويعمل بالوظائف الحكومية بالمملكة.

في الختام: نوجه عناية السادة القراء أننا نرحب دائما بمساعداتكم في صندوق التعليقات أسفل مقالنا هذا تكلفة سعر رسالة مسابقة الحلم 2024.