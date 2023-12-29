تراند اليوم : سعر رسالة مسابقة الحلم 2024 وأسرار الإشتراك للفوز بالجائزة الكبرى

الرياض - أميرة القحطاني - سعر رسالة مسابقة الحلم 2024 وأسرار الاشتراك للفوز بالجائزة الكبرى التي يحلم بها الملايين من العالم العربي، خاصة بعد ارتفاع قيمة الجائزة التي قد تجعلك مليونير في وقت بسيط للغاية، لهذا نتناول معكم في هذا التقرير المفصل عبر موقعكم الإلكتروني مصر فايف خطوات الإشتراك في مسابقة الحلم من أي مكان في العالم، كما نوضح لكم كم تكلفة رسوم رسالة مسابقة الحلم من مصر والسعودية وجميع الدول العربية، فضلا عن توضيح أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم لكل الدول العربية.

من مني لا يتمني أن يصبح مليونير بالطبع جميعنا يبحث عن الطريقة السريعة للربح، لذا ما بين شمس وضحها يمكنك أن تكون مليونير إذا امتلكت الحظ، تساعدك مسابقة الحلم في تحقيق أول جائزة لك تبدأ من مائة ألف دولار وحتي مليون دولار، لا عليك شي أكثر من الاشتراك في مسابقة الحلم بأي طريقة من الطرق التي نذكرها إليكم في هذا المقال.

سعر رسالة مسابقة الحلم 2024

حدد القائمون على برنامج مسابقة الحلم أسعار الرسائل النصية القصيرة التي يقوم من خلالها المشتركين بالدخول فى المسابقة، حيث جاءت الأسعار الجديد على النحو التالي:

سعر رسالة مسابقة الحلم من السعودية : 5 ريال سعودي.

: 5 ريال سعودي. تكلفة رسوم رسالة مسابقة الحلم من مصر 5 جنية.

5 جنية. رسوم الاشتراك في مسابقة الحلم من سوريا 75 ليرة.

من سوريا 75 ليرة. سعر رسالة مسابقة الحلم من الكويت 500 فلس.

من الكويت 500 فلس. تكلفة رسوم الاشتراك في مسابقة الحلم من الإمارات 5.25 درهم.

من الإمارات 5.25 درهم. رسوم الاشتراك في مسابقة الحلم من العراق 1200 دينار.

من العراق 1200 دينار. مصاريف رسالة مسابقة الحلم من عمان 500 فلس.

من عمان 500 فلس. تكاليف رسالة الحلم من الأردن 70 قرش.

من الأردن 70 قرش. سعر رسالة مسابقة الحلم من اليمن 150 ريال.

من اليمن 150 ريال. رسوم الاشتراك في مسابقة الحلم من تونس 1.44 دينار.

من تونس 1.44 دينار. تكلفة الاشتراك في مسابقة الحلم من المغرب 9 درهم.

كيف أرسل رسالة إلى مسابقة الحلم 2024

يستطيع المشترك الدخول فى مسابقة الحلم عن طريق إرسال رسالة قصيرة من هاتفه تحتوي هذه الرسالة على كلمة ( الحلم ) أو كلمة (Dream) أو كلمة (Reve) على الرقم المرادف إلى لبلدك، حيث تم تحديد رقم لكل دولة، يمكنكم الإطلاع عليها عبر الدخول إلى رابط أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم.

يحتاج المشترك الإجابة على سؤال واحد على الأقل للدخول في سحب مسابقة الحلم، سواء كان ذلك عن طريق الرسائل القصيرة المتبادلة بينك وبين إدارة مسابقة الحلم أو عن طريق موقع الحلم، يستثني من هذه الأسئلة المشاركين القدامي الذي قاموا بالفعل بالاشتراك في مسابقة الحلم في الأعوام الماضية.

أسرار الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

أتاح المنظمون لمسابقة الحلم عدة آليات للاشتراك في المسابقة تمثلت في التالي:

الإشتراك في مسابقة الحلم عن طريق تطبيق الحلم.

عن طريق الاشتراك قي مسابقة الحلم عن طريق الرسائل القصيرة.

عن طريق الرسائل القصيرة. الإشتراك في مسابقة الحلم عن طريق موقع الحلم.

تحميل تطبيق مسابقة الحلم للاندرويد

يمكنك عزيزي القارئ تنزيل تطبيق الحلم للاشتراك في المسابقة عن طريق إتباع الخطوات التالية:

اذا كان هاتفك يعمل بنظام تشغيل اندرويد قم بالدخول إلى متجر جوجل بلاي من جوالك.

الدخول على عدسة البحث ثم قم بكتابة تطبيق مسابقة الحلم .

. الضغط على اول إختيار ثم النقر على أيقونة تنزيل.

لحظات بسيطة ويتم تنزيل تطبيق مسابقة الحلم على هاتفك، بعدها يمكنكم الاشتراك في المسابقة بكل سهولة.

تحميل تطبيق الحلم لأجهزة الآيفون

يستطيع المتسابقين تنزيل تطبيق مسابقة الحلم لأجهزة الآيفون عن طريق إتباع الخطوات التالية:

فى حال كان هاتفك آيفون يعمل بنظام تشغيل ISO يجب الدخول على متجر ابل ستور من هاتف.

الدخول على مربع البحث، ثم كتابة ( تطبيق الحلم ).

). الضغط على أيقونة تحميل.

ثواني معدودة ويتم تنزيل التطبيق على هاتفك.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكنكم إرسال رسالة لمسابقة الحلم عن طريق الرقم المخصص لبلدك، فقد وفرت مسابقة الحلم في التحديث الجديد 3 أرقام لكل دولة، يقوم المشترك باختيار الرقم الذي يرغب به، ثم إرسال الرسالة عليه، فقد يتمكن مشتركي دول الإمارات على الرقم التالي 4848 شركة اتصالات أو 4400 شركة du، أما عن المشتركين الآخرين فيمكنهم الاشتراك كالتالي:

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من العراق (زين 6983) أو (korek 2180) أو (asiacell 2266).

رقم الاشتراك في مسابقة الحلم من عمان (9034 GSM).

رقم الاشتراك في مسابقة الحلم من السعودية (650444 mobily) أو ( 755505 زين).

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من الكويت (4141 GSM).

رقم الاشتراك في مسابقة الحلم من البحرين ( زين 94000 ) أو ( viva 98885) أو (94000 Batelco).

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من فلسطين (1623 jawwal) أو (wataniya 6750).

رقم الاشتراك في مسابقة الحلم من مصر 95458.

موعد سحب جائزة المليون دولار من مسابقة الحلم

تبدأ في مساء يوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر إعلان اسم الفائز في مسابقة الحلم 2022، وفقاً إلى المعايير والضوابط التي يتم تحديثها من قبل القائمين على المسابقة، التي تعد اقوي المسابقات في الوطن العربي، تعتمد هذه المسابقة على إعداد المترشحين من كافة العالم، وإعداد الرسائل التي يتم إستقبالها، كما يتم إختيار الفائز عن طريق السحب العشوائي.

جوائز مسابقة الحلم 2024

كشف الإعلامي مصطفي الأغا عن جوائز العام الجديد في مسابقة الحلم والذي تم زيادتها بشكل كبير للغاية، حيث وصلت قيمة الجوائز إلى 3.8 مليون دولار، يتم سحب عدد كبير من المتقدمين في المرحلة الأولى من العام الجديد لدخول لسحب 100000 ألف ريال ثم السحب الذي يليه ايضا، على أن يتم مضاعفة الجوائز واحدة تلو الأخرى إلى أن يتم الإعلان عن جائزة حلم الملايين نهاية العام.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير المفصل عبر موقعكم الإلكتروني مصر فايف والذي أوضحنا فيه سعر رسالة مسابقة الحلم 2024 وأسرار الاشتراك للفوز بالجائزة الكبرى.