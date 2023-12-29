تراند اليوم : فوائد مذهلة لتناول اليوسفي قبل النوم.. بينها نضارة البشرة وتقوية جهاز المناعة

الرياض - أميرة القحطاني - اليوسفي هو أحد الفواكه الشتوية التي تتميز بمذاقها الحلو والمر في آنٍ واحد، كما أنه من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المهمة للجسم، والمفيدة والمناسبة للرجيم، حيث يتميز بانخفاض سعراته الحرارية، كما يساعد في كبح الشهية والشعور بالشبع، ونتناول في هذا المقال اهم فوائد اليوسفي، وتأثيره على الوزن.

فوائد اليوسفي الصحية

تعزيز صحة القلب: يحتوي اليوسفي على مركبات الفلافونويد التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة، والتي تساعد على حماية القلب من الأمراض، مثل أمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية، بالإضافة إلى الألياف الغذائية التي يحتوي عليها والتي تساعد على خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم.

تقوية جهاز المناعة: يحتوي اليوسفي على نسبة عالية من فيتامين سي، وهو عنصر غذائي مهم لتعزيز جهاز المناعة ومقاومة العدوى.

تحسين صحة الجهاز الهضمي: يحتوي اليوسفي على الألياف الغذائية التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالإمساك.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان: اليوسفي غني بمركبات الفلافونويد التي تمتلك خصائص مضادة للسرطان، والتي تساعد على تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والمستقيم.

تحسين صحة البشرة: يحتوي اليوسفي على فيتامين سي الذي يساعد على إنتاج الكولاجين، وهو بروتين مهم للحفاظ على صحة البشرة.

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هل تناول اليوسفي قبل النوم يزيد الوزن؟

يعتقد بعض الأشخاص أن تناول الفواكه قبل النوم يزيد الوزن، وذلك لأن الفواكه تحتوي على نسبة عالية من السكريات.

ولكن، فإن حقيقة الأمر أن تناول اليوسفي قبل النوم لا يزيد الوزن، وذلك لأن اليوسفي يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، حيث يحتوي 100 جرام من اليوسفي على حوالي 53 سعرة حرارية فقط.

بالإضافة إلى ذلك، فإن اليوسفي يحتوي على ألياف غذائية تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، مما يقلل من تناول الطعام خلال اليوم ويساعد على فقدان الوزن.

ولكن، يجب الحرص على عدم الإفراط في تناول اليوسفي قبل النوم، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل في الهضم، مثل عسر الهضم وحرقة المعدة.